В Новосибирске две компании заподозрили в причинении ущерба на миллиард рублей

Posted 21 января, 14:21
Published 21 января, 14:21
Modified 21 января, 14:23
Updated 21 января, 14:23
Росприроднадзор привлек к делу о причинении ущерба болотному массиву Толмачевские согры на один миллиард рублей аэропорт «Толмачево» и «Горводоканал». Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда.
Росприроднадзор заявил, что по результатам проверок, в сточных водах, стекающих в болотный массив, обнаружили высокую концентрацию опасных веществ. В болото стекают отходы двух новосибирских предприятий.
Представитель со стороны аэропорта заявила, что выяснить, какая компания виновата в загрязнении проблематично.
Следующее заседание по делу было назначено на 18 февраля.