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Posted 21 января, 14:21

Published 21 января, 14:21

Modified 21 января, 14:23

Updated 21 января, 14:23

Загрязнение

В Новосибирске две компании заподозрили в причинении ущерба на миллиард рублей

21 января 2025, 14:21
Фото: Изображение Midjourney. Загрязнение
Два предприятия в Новосибирске осуществляли утилизацию отходов через одну трубу, откуда загрязнения попадали в Толмачевские согры. Суд привлек к ответственности городской аэропорт и «Горводоканал».

Росприроднадзор привлек к делу о причинении ущерба болотному массиву Толмачевские согры на один миллиард рублей аэропорт «Толмачево» и «Горводоканал». Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда.

Росприроднадзор заявил, что по результатам проверок, в сточных водах, стекающих в болотный массив, обнаружили высокую концентрацию опасных веществ. В болото стекают отходы двух новосибирских предприятий.

Представитель со стороны аэропорта заявила, что выяснить, какая компания виновата в загрязнении проблематично.

Следующее заседание по делу было назначено на 18 февраля.

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