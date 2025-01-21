В Новосибирске энергетики построили сети для квартала финансистов

Posted 21 января, 09:46
Published 21 января, 09:46
Modified 21 января, 09:48
Updated 21 января, 09:48
Для электроснабжения 3 башен высотой 32 этажа построено около 500 м кабельных линий 10 кВ. На эти работы компания направила несколько миллионов рублей.
Комплекс Land Lord — аналог Уолл-стрит в Новосибирске, где предусмотрено сразу несколько форматов недвижимости — от коммерческих помещений до апартаментов. Концепция проекта предусматривает гибкость планировок, когда пространство подстраивается под потребности конкретного собственника. Срок сдачи объекта — 3 квартал 2026 года.
«На сегодняшний день энергетики выполнили все основные работы по обеспечению готовности подключения объекта к электросетям. Общая присоединяемая мощность квартала составит 470 кВт», — говорится в сообщении энергокомпании.
Подобные проекты — часть объектов промышленного и гражданского строительства, которые «Россети Новосибирск» планируют обеспечить надежным и качественным электроснабжением. Компания, являясь системообразующей территориальной сетевой организацией региона, осуществляет технологическое присоединение как проектов жилищного домостроения, так и социально значимых объектов, медицинских учреждений, промышленных и сельхоз предприятий, объектов туристической, культурной и спортивной направленности. Многие из них реализуются в рамках государственных программ и национальных проектов.
Энергетики выстроили уже отлаженный и эффективный механизм взаимодействия с партнерами-застройщиками в части технологического присоединения новых объектов к электрическим сетям, добавили в пресс-службе компании.