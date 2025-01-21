В Новосибирске энергетики построили сети для квартала финансистов

Подобные проекты — часть объектов промышленного и гражданского строительства, которые «Россети Новосибирск» планируют обеспечить надежным и качественным электроснабжением. Компания, являясь системообразующей территориальной сетевой организацией региона, осуществляет технологическое присоединение как проектов жилищного домостроения, так и социально значимых объектов, медицинских учреждений, промышленных и сельхоз предприятий, объектов туристической, культурной и спортивной направленности. Многие из них реализуются в рамках государственных программ и национальных проектов.