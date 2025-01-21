В Новосибирске крысы атаковали Ленинский район

Posted 21 января, 04:55
Published 21 января, 04:55
Modified 21 января, 04:57
Updated 21 января, 04:57
По словам очевидцев, грызунов заметили в Ленинском районе. Они бегали по дворам улицы Выставочная. Больше всего их было у дома №38. Полчища грызунов обжились у мусорных баков.
Когда горожане их спугнули, то те разбежались. Однако новосибирцы не рады такому соседству. Они напоминают, что эти животные переносят десятки разных заболеваний.
Также крысы бегали прямо в центре Новосибирска. Их заметили у метро на Красном проспекте, а также у «Золотой Нивы». Грызунов видели и на полках магазинов. Не все животные боятся людей: они адаптируются к обстановке и могут пройти мимо человека.