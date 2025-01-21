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Posted 21 января, 04:55

Published 21 января, 04:55

Modified 21 января, 04:57

Updated 21 января, 04:57

Крысы бегают по помойкам

В Новосибирске крысы атаковали Ленинский район

21 января 2025, 04:55
Фото: Изображение Midjourney. Крысы бегают по помойкам
В Новосибирске крысы обжились на левом берегу Новосибирска, о чем рассказали горожане.

По словам очевидцев, грызунов заметили в Ленинском районе. Они бегали по дворам улицы Выставочная. Больше всего их было у дома №38. Полчища грызунов обжились у мусорных баков.

Когда горожане их спугнули, то те разбежались. Однако новосибирцы не рады такому соседству. Они напоминают, что эти животные переносят десятки разных заболеваний.

Также крысы бегали прямо в центре Новосибирска. Их заметили у метро на Красном проспекте, а также у «Золотой Нивы». Грызунов видели и на полках магазинов. Не все животные боятся людей: они адаптируются к обстановке и могут пройти мимо человека.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Мусор#Крысы
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