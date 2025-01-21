В Новосибирске крысы атаковали Ленинский район

Также крысы бегали прямо в центре Новосибирска. Их заметили у метро на Красном проспекте, а также у «Золотой Нивы». Грызунов видели и на полках магазинов. Не все животные боятся людей: они адаптируются к обстановке и могут пройти мимо человека.