В Новосибирске на станции метро «Площадь Маркса» произошел коллапс

Posted 21 января, 03:48
Published 21 января, 03:48
Modified 21 января, 03:50
Updated 21 января, 03:50
Инцидент случился 21 января на станции метрополитена «Площадь Маркса». Как рассказали читатели Atas.info, там столпились десятки пассажиров.
Все они пытались пройти к поездам через турникеты. Такая ситуация наблюдалась со стороны входа возле ТЦ «Грани» и «Версаль» — самыми проходимыми местами. Другие же входы и выходы были свободны.
Вероятно, утренний коллапс связан с внедрением «СберТройки». На станции добавились четыре дополнительных прохода, но один из них не работает. Также там установлены семь турникетов для оплаты проезда с помощью банковской карты. Тем временем в Новосибирске идут разговоры о продлении Ленинской линии метро.