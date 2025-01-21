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Posted 21 января, 03:48

Published 21 января, 03:48

Modified 21 января, 03:50

Updated 21 января, 03:50

В метро было столпотворение

В Новосибирске на станции метро «Площадь Маркса» произошел коллапс

21 января 2025, 03:48
Фото: atas.info. В метро было столпотворение
Жители Новосибирска рассказали о столпотворении на одной из станций левобережья.

Инцидент случился 21 января на станции метрополитена «Площадь Маркса». Как рассказали читатели Atas.info, там столпились десятки пассажиров.

Все они пытались пройти к поездам через турникеты. Такая ситуация наблюдалась со стороны входа возле ТЦ «Грани» и «Версаль» — самыми проходимыми местами. Другие же входы и выходы были свободны.

Вероятно, утренний коллапс связан с внедрением «СберТройки». На станции добавились четыре дополнительных прохода, но один из них не работает. Также там установлены семь турникетов для оплаты проезда с помощью банковской карты. Тем временем в Новосибирске идут разговоры о продлении Ленинской линии метро.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Метро#Площадь Маркса#Новосибирское метро
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