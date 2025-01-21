В Новосибирске на станции метро «Площадь Маркса» произошел коллапс

Вероятно, утренний коллапс связан с внедрением «СберТройки». На станции добавились четыре дополнительных прохода, но один из них не работает. Также там установлены семь турникетов для оплаты проезда с помощью банковской карты. Тем временем в Новосибирске идут разговоры о продлении Ленинской линии метро.