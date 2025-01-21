В Новосибирске нигерийца посадили в спецучреждение перед депортацией

Posted 21 января, 02:11
Published 21 января, 02:11
Modified 21 января, 02:13
Updated 21 января, 02:13
Нигерийца Оджо Кристофера Итопа посадили в спецучреждение. Там он пробудет три месяца. Связано это с тем, что иностранец нарушил режим пребывания в России.
Он в 2021 году получил разрешение на проживания в стране, однако оно закончилось еще в 2023 году. На свою родину тот не Оджо не уехал. Как заявлял его адвокат, они подали прошение о предоставлении убежища и от правоохранителей никто не скрывается.
Однако суд решил по-другому. Гражданина другой страны депортируют не позже апреля 2025 года. До этого времени мужчина будет жить в Центре временного содержания.