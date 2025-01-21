В Новосибирске объявлено экстренное предупреждение

Posted 21 января, 09:45
Published 21 января, 09:45
Modified 21 января, 09:47
Updated 21 января, 09:47
По данным гидрометцентра 22 и 23 января в регионе ожидается непогода. На область обрушатся снегопады, дожди, гололедица, метели и мокрый снег. Также усилится ветер, с максимальными порывами до 22 метров в секунду. Местами порывы достигнут 28 метров.
На дорогах есть вероятность снежных заносов. Ночью 23 января похолодает. Как ранее предупреждали синоптики, придут морозы до -30. Они продержатся несколько дней, затем температура колебаться больше не будет.
В регионе объявлено экстренное и штормовое предупреждение. Автомобилистов предупреждают быть более внимательными на дорогах, так как есть риск возникновения ДТП.