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Posted 21 января, 09:45

Published 21 января, 09:45

Modified 21 января, 09:47

Updated 21 января, 09:47

Будет снег и ветер

В Новосибирске объявлено экстренное предупреждение

21 января 2025, 09:45
Фото: atas.info. Будет снег и ветер
В Новосибирской области выпустили экстренное предупреждение, о чем сообщили в МЧС.

По данным гидрометцентра 22 и 23 января в регионе ожидается непогода. На область обрушатся снегопады, дожди, гололедица, метели и мокрый снег. Также усилится ветер, с максимальными порывами до 22 метров в секунду. Местами порывы достигнут 28 метров.

На дорогах есть вероятность снежных заносов. Ночью 23 января похолодает. Как ранее предупреждали синоптики, придут морозы до -30. Они продержатся несколько дней, затем температура колебаться больше не будет.

В регионе объявлено экстренное и штормовое предупреждение. Автомобилистов предупреждают быть более внимательными на дорогах, так как есть риск возникновения ДТП.

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