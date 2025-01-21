В Новосибирске произошла массовая авария со сбежавшим виновником ДТП

Posted 21 января, 04:56
Published 21 января, 04:56
Modified 21 января, 04:58
Updated 21 января, 04:58
Все произошло утром 21 января в Советском районе. Водитель на Nissan Teana ехал по Старому шоссе и в один момент потерял управление над автомобилем.
Он врезался в стоящий на светофоре ВАЗ, затем вторая машина столкнулась Renault Sandero, после чего удар пришелся на Kia Rio, а та влетела в Hyundai Solaris. Виновник ДТП сбежал, бросив свое транспортное средство.
В аварии были пострадавшие — 31-летняя женщина и 5-летняя пассажирка из автомобиля Renault. Водителю, устроившему аварию и сбежавшему с места ДТП, грозит лишение прав до 1,5 лет или арест до 15 суток. Его личность устанавливается.