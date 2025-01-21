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Posted 21 января, 04:56

Published 21 января, 04:56

Modified 21 января, 04:58

Updated 21 января, 04:58

Пострадали люди

В Новосибирске произошла массовая авария со сбежавшим виновником ДТП

21 января 2025, 04:56
Фото: 1MI. Пострадали люди
В Новосибирске случилась массовая авария с пострадавшими, подробности дали в ГАИ.

Все произошло утром 21 января в Советском районе. Водитель на Nissan Teana ехал по Старому шоссе и в один момент потерял управление над автомобилем.

Он врезался в стоящий на светофоре ВАЗ, затем вторая машина столкнулась Renault Sandero, после чего удар пришелся на Kia Rio, а та влетела в Hyundai Solaris. Виновник ДТП сбежал, бросив свое транспортное средство.

В аварии были пострадавшие — 31-летняя женщина и 5-летняя пассажирка из автомобиля Renault. Водителю, устроившему аварию и сбежавшему с места ДТП, грозит лишение прав до 1,5 лет или арест до 15 суток. Его личность устанавливается.

Фото: ГАИ
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пострадавшие
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