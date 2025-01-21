В Новосибирске рассказали о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей

В 2024 году в регионе прошло свыше 180 000 культурно-просветительских мероприятий, в том числе в рамках Года семьи. Культурно-досуговые учреждения, библиотеки, театры, концертные организации и музеи активно работали над продвижением традиционных семейных ценностей, а также поддержкой и защитой семьи, материнства, отцовства и детства. Государственные театры и концертные организации осуществляли большую работу по эстетическому воспитанию, просвещению в области искусства детей и молодежи региона.



Для создания дополнительных условий по историческому просвещению граждан, особенно молодежи, в музеях и библиотеках Новосибирской области создано свыше 150 информационных стендов, посвященных событиям СВО и подвигам военнослужащих.