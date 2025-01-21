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Posted 21 января, 09:02

Published 21 января, 09:02

Modified 21 января, 09:04

Updated 21 января, 09:04

В приоритете — мероприятия, посвященные 80-летию победы.

В Новосибирске рассказали о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей

21 января 2025, 09:02
Фото: 1MI. В приоритете — мероприятия, посвященные 80-летию победы.
В региональном правительстве сообщили о шагах по реализации соответствующего президентского указа и планах на 2025 год.

Продвижение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей — одна из задач обозначенная президентом России в рамках национальной цели «Реализация потенциала каждого человека», напомнила в ходе пресс-конференции министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Правительством региона разработан и утвержден план мероприятий по реализации в 2024–2026 годах Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В 2025 году приоритетами в этом направлении станут мероприятия, посвященные 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Они включают проведение уроков памяти, посвященных памятным датам российской истории, и реализацию проектов по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Также запланированы всероссийский проект «Моя история», уроки мужества с участием ветеранов и участников специальной военной операции, фестиваль «Победы», который пройдет на базе Исторического парка «Моя страна — моя история». В течение года планируется проведение тематических выставок, концертов и мероприятий, посвященных подвигам защитников Отечества.

Кроме того, летом состоятся крупные фестивали, направленные на сохранение национальных культур и традиций: Всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс «ДетиТворчествоДружба» и Областной фестиваль межнациональных культур «Ярмарочный разгуляй».

«Каждый реализованный проект, каждое мероприятие, будь то выставка, фестиваль или спектакль, направлены на то, чтобы транслировать молодежи наш культурный код, укрепить главные институты общества, а также сформировать чувство гордости за свою страну. Мы продолжим эту работу, делая акцент на межведомственном взаимодействии и активном участии общественности», — подчеркнула Юлия Шуклина.

В 2024 году в регионе прошло свыше 180 000 культурно-просветительских мероприятий, в том числе в рамках Года семьи. Культурно-досуговые учреждения, библиотеки, театры, концертные организации и музеи активно работали над продвижением традиционных семейных ценностей, а также поддержкой и защитой семьи, материнства, отцовства и детства. Государственные театры и концертные организации осуществляли большую работу по эстетическому воспитанию, просвещению в области искусства детей и молодежи региона.

Для создания дополнительных условий по историческому просвещению граждан, особенно молодежи, в музеях и библиотеках Новосибирской области создано свыше 150 информационных стендов, посвященных событиям СВО и подвигам военнослужащих.

В Новосибирском краеведческом музее были организованы выставка «Место съемки — Донбасс» и мультимедийные экспозиции Исторического парка «Россия — моя история», посвященные событиям СВО и подвигам её участников, фотопроект «Альфа.50» в Новосибирском художественном музее.

Также на площадках Дома национальных культур им. Г. Д. Заволокина проведено более 400 мероприятий с участием национально-культурных автономий и национальных организаций. Государственными и муниципальными библиотеками Новосибирской области проводились мероприятия, направленные на повышение значимости русского языка и литературы в воспитании подрастающего поколения.

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