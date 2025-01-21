В Новосибирске рассматривают второе уголовное дело экс-директора «МЕТРО МиР»

По первому следствие считает, что будучи руководителем предприятия он заключил договоры с «Администрация Обского БВП» на проведение дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному складу строительства ЛДС. Фактически в этом не было необходимости. Этими действиями был причинен ущерб на сумму 82 млн рублей.