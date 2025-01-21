В Новосибирске рассматривают второе уголовное дело экс-директора «МЕТРО МиР»

Posted 21 января, 08:57
Published 21 января, 08:57
Modified 21 января, 08:59
Updated 21 января, 08:59
На скамье подсудимых — Александр Мысик, в прошлом занимающий должность директора МП «МЕТРО МиР». Его обвиняют в превышении полномочий, а именно в двух эпизодах.
По первому следствие считает, что будучи руководителем предприятия он заключил договоры с «Администрация Обского БВП» на проведение дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному складу строительства ЛДС. Фактически в этом не было необходимости. Этими действиями был причинен ущерб на сумму 82 млн рублей.
По второму эпизоду следствие приводит доводы, что Мысик заключил договоры с ООО СК «Градопроект» на изъятие при строительстве ЛДС и передачу данному обществу грунта, который являлся собственностью государства. Бюджету был причинен ущерб на сумму 400 млн рублей.
Первое судебное заседание прошло 21 января. Александру Мысику огласили обвинение. Свою вину в преступлении тот не признал. По его словам, он не думал, что совершает преступление и наносит ущерб стране. Следующее заседание назначено на март. Недавно Мысику огласили первый приговор.