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Posted 21 января, 08:57

Published 21 января, 08:57

Modified 21 января, 08:59

Updated 21 января, 08:59

В чем обвиняется Мысик

В Новосибирске рассматривают второе уголовное дело экс-директора «МЕТРО МиР»

21 января 2025, 08:57
Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области. В чем обвиняется Мысик
В Новосибирске приступили к рассмотрению второго дела экс-директора «МЕТРО МиР», подробности дал судебный департамент.

На скамье подсудимых — Александр Мысик, в прошлом занимающий должность директора МП «МЕТРО МиР». Его обвиняют в превышении полномочий, а именно в двух эпизодах.

По первому следствие считает, что будучи руководителем предприятия он заключил договоры с «Администрация Обского БВП» на проведение дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному складу строительства ЛДС. Фактически в этом не было необходимости. Этими действиями был причинен ущерб на сумму 82 млн рублей.

По второму эпизоду следствие приводит доводы, что Мысик заключил договоры с ООО СК «Градопроект» на изъятие при строительстве ЛДС и передачу данному обществу грунта, который являлся собственностью государства. Бюджету был причинен ущерб на сумму 400 млн рублей.

Первое судебное заседание прошло 21 января. Александру Мысику огласили обвинение. Свою вину в преступлении тот не признал. По его словам, он не думал, что совершает преступление и наносит ущерб стране. Следующее заседание назначено на март. Недавно Мысику огласили первый приговор.

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