В Новосибирске возобновляют масштабный сбор и вывоз сортированного мусора

От отказе компании «Тайгер-Сибирь» продолжать работу на рынке сбора и вывоза сортированных отходов стало известно в конце октября прошлого года. Компания, которая была пионером в этой области в Новосибирске, объяснила свои действия невыгодными тарифами, предложенными регоператором, и задолженностью тогда еще муниципального предприятия «САХ» за транспортировку перерабатываемого мусора.