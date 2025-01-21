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Posted 21 января, 08:10

Published 21 января, 08:10

Modified 21 января, 08:12

Updated 21 января, 08:12

Ранее с рынка ушли компании Арктика-Сити и Тайгер, который специализировались на вывозе отсортированного мусора

В Новосибирске возобновляют масштабный сбор и вывоз сортированного мусора

21 января 2025, 08:10
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Ранее с рынка ушли компании Арктика-Сити и Тайгер, который специализировались на вывозе отсортированного мусора
Региональный «мусорный» оператор АО «САХ» хочет поставить сотни новых контейнеров, сообщил директор компании.

Региональный оператор по обращению с отходами АО «САХ» до конца февраля намерен полностью заменить своими контейнерами для раздельного сбора мусора «зеленые» контейнеры компании «Тайгер-Сибирь». До конца 2024 года было установлено 787 сетчатых баков, принадлежащих «САХ». В текущем году установлено уже 196 контейнеров. Осталось поставить еще около 450 баков, сообщил директор АО «САХ» Александр Южаков.

«27 контейнеров пришлось нам демонтировать, ввиду того, что потребители использовали их не под раздельный сбор, а под обычные отходы», — заявил Южаков в ходе оперативного совещания в мэрии, за ходом которого наблюдал корреспондент Atas.Info.

В свою очередь, мэр Максим Кудрявцев отметил, что на работу АО «САХ» в области раздельного сбора мусора поступает много жалоб, в первую очередь, на переполненность специализированных контейнеров и их несвоевременный вывоз. Глава муниципалитета потребовал нормализовать ситуацию.

Такую картину люди могут наблюдать в разных районах города
Такую картину люди могут наблюдать в разных районах города. Фото: t.me/sveta_kaverzina

От отказе компании «Тайгер-Сибирь» продолжать работу на рынке сбора и вывоза сортированных отходов стало известно в конце октября прошлого года. Компания, которая была пионером в этой области в Новосибирске, объяснила свои действия невыгодными тарифами, предложенными регоператором, и задолженностью тогда еще муниципального предприятия «САХ» за транспортировку перерабатываемого мусора.

Сейчас, по словам директора АО «САХ», договор с «Тайгером» на вывоз вновь действует, но он касается только транспортировки содержимого контейнеров «САХ». О возврате зеленых кубов «Тайгера», привычных новосибирцам, речи не идет.

О том, что можно, а что нельзя класть в контейнеры для раздельного сбора мусора, читайте в нашем специальном материале.

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#Новосибирск#Мусор#Раздельный сбор#Контейнеры#Мусоропереработка
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