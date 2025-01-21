В новосибирском аэропорту «Толмачево» новый директор — кто им стал

Posted 21 января, 03:15
Published 21 января, 03:15
Modified 21 января, 03:17
Updated 21 января, 03:17
Новый генеральным директором аэропорта «Толмачево» назначен Константин Фуряев. Ранее он занимаал пост финансового директора аэропорта. До 20 января 2025 временно исполняющим обязанности руководителя воздушной гавани была Наталья Силаева, следует из материалов системы СПАРК.
Силаева была назначена на должность врио директора 12 августа 2024 года, после того, как долгие годы руководивший «Толмачево» Евгений Янкилевич пошел на повышение. Он возглавил ООО «Новапорт холдинг», материнскую компанию «Толмачево».
«Новапорт» считается крупнейшей сетью региональных аэропортов России, в нее входят аэродромы и другая наземная инфраструктура в 16 крупных городах.
Аэропорт «Толмачево» начал работу летом 1957 года. По итогам 2024 года пассажиропоток вырос до рекордных 9,3 млн человек. Годом ранее этот показатель составлял 9,093 миллиона.