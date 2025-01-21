В Новосибирском метрополитене объяснили коллапс на станциях

Posted 21 января, 07:35
Published 21 января, 07:35
Modified 21 января, 07:37
Updated 21 января, 07:37
В Новосибирске сменился транспортный оператор: теперь вместо «Пассажиртранснаб» работает «СберТройка». В связи с этим, турникеты переоборудовали на многих станциях.
Жители города начали толпиться из-за очередей к проходам. На столпотворение жаловались сибиряки в соцсетях. Как оказалось, коллапс происходит из-за перебоев нового оборудования по считыванию карт: как транспортных, так и банковских.
В настоящее время метрополитен работает над исправлением проблемы. На станциях «Площадь Маркса», «Заельцовская» и «Березовая роща» открыли еще по одному турникету, который необходим для прохода по «СберТройки». На конечной станции «Площадь Маркса» установили еще один металлодетектор.