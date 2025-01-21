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Posted 21 января, 07:35

Published 21 января, 07:35

Modified 21 января, 07:37

Updated 21 января, 07:37

Турникеты работают через раз

В Новосибирском метрополитене объяснили коллапс на станциях

21 января 2025, 07:35
Фото: atas.info. Турникеты работают через раз
В метро Новосибирска пассажиры жаловались на коллапс: представители подземки прокомментировали ситуацию Atas.info.

В Новосибирске сменился транспортный оператор: теперь вместо «Пассажиртранснаб» работает «СберТройка». В связи с этим, турникеты переоборудовали на многих станциях.

Жители города начали толпиться из-за очередей к проходам. На столпотворение жаловались сибиряки в соцсетях. Как оказалось, коллапс происходит из-за перебоев нового оборудования по считыванию карт: как транспортных, так и банковских.

В настоящее время метрополитен работает над исправлением проблемы. На станциях «Площадь Маркса», «Заельцовская» и «Березовая роща» открыли еще по одному турникету, который необходим для прохода по «СберТройки». На конечной станции «Площадь Маркса» установили еще один металлодетектор.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Метро#Очередь#Новосибирское метро#Толпа
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