В Новосибирском метрополитене объяснили коллапс на станциях

В настоящее время метрополитен работает над исправлением проблемы. На станциях «Площадь Маркса», «Заельцовская» и «Березовая роща» открыли еще по одному турникету, который необходим для прохода по «СберТройки». На конечной станции «Площадь Маркса» установили еще один металлодетектор.