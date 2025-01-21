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Posted 21 января, 01:41

Published 21 января, 01:41

Modified 21 января, 01:43

Updated 21 января, 01:43

Знак в селе Лекарственное

В Новосибирской области большегрузам запретили ездить по дорогам двух районов

21 января 2025, 01:41
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Знак в селе Лекарственное
В Новосибирской области ограничили проезд большегрузов по двум районам, о чем информировала прокуратура.

Чтобы сохранить дороги, в городе Тогучин, селе Лекарственное Тогучинского района и поселке Дорогино Черепановского района, ограничили проезд большегрузов. В этих местах проводится добыча полезных ископаемых, поэтому тяжеловесы разъезжают по дорогам, которые впоследствии разрушаются.

Кроме того, в поселке Дорогино из бюджета возьмут деньги на установку дорожных знаков, которые говорят о запрете. В первых двух населенных пунктах они есть.

В октябре прошлого года жители села Лекарственное собой перекрыли проезд большегрузам. Им удалось привлечь внимание общественности и правоохранителей к данной проблеме.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Тогучин#Проезд#Черепановский район#Большегруз#Тогучинский район
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