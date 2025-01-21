В Новосибирской области большегрузам запретили ездить по дорогам двух районов

Posted 21 января, 01:41
Published 21 января, 01:41
Modified 21 января, 01:43
Updated 21 января, 01:43
Чтобы сохранить дороги, в городе Тогучин, селе Лекарственное Тогучинского района и поселке Дорогино Черепановского района, ограничили проезд большегрузов. В этих местах проводится добыча полезных ископаемых, поэтому тяжеловесы разъезжают по дорогам, которые впоследствии разрушаются.
Кроме того, в поселке Дорогино из бюджета возьмут деньги на установку дорожных знаков, которые говорят о запрете. В первых двух населенных пунктах они есть.
В октябре прошлого года жители села Лекарственное собой перекрыли проезд большегрузам. Им удалось привлечь внимание общественности и правоохранителей к данной проблеме.