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Posted 21 января, 07:36

Published 21 января, 07:36

Modified 21 января, 07:38

Updated 21 января, 07:38

Мигранты подрались

В новосибирской пивнушке передрались мигранты

21 января 2025, 07:36
Фото: 1MI. Мигранты подрались
В Новосибирске в одной из пивнушек подрались мигранты

Инцидент произошел на днях в ночное время. В один из пивных магазинов, где наливают алкоголь в ночное время, случился конфликт. Там переругались иностранцы с русскими.

Как передают очевидцы, ссора была на почве национального признака. Драка была массовой. Кто разнял мигрантов, не уточняется.

Фото: Инцидент Новосибирск

Жители Новосибирска комментируют произошедшее в соцсетях. Горожане разделились на два лагеря: одни встали на защиту сибиряков, а другие на сторону иностранцев.

«Уверен на стопроц что зачинщики быдлоруские…, но стадо поголовно на их стороне… даже не зная суть конфликта…»;
«Наши местные тоже немало ведут себя, как б @ д л @. Тут в комментаторах такого же мусора, не считающегося ни с женщинами, ни с детьми и пишущих пакости похуже мат@в, как грязи. Есть среди них и особи женского пола. Так что нечего на приезжих пинять, коль сам б @ д л @»;
«Всех ДОООМОООЙ»;
«Судя по видио, с нерусскими диалога вести не льзя. Мужик разнимал всех, в итоге на него и напали».

 

Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*

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