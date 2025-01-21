В новосибирской пивнушке передрались мигранты

Posted 21 января, 07:36
Published 21 января, 07:36
Modified 21 января, 07:38
Updated 21 января, 07:38
Инцидент произошел на днях в ночное время. В один из пивных магазинов, где наливают алкоголь в ночное время, случился конфликт. Там переругались иностранцы с русскими.
Как передают очевидцы, ссора была на почве национального признака. Драка была массовой. Кто разнял мигрантов, не уточняется.
Жители Новосибирска комментируют произошедшее в соцсетях. Горожане разделились на два лагеря: одни встали на защиту сибиряков, а другие на сторону иностранцев.
«Уверен на стопроц что зачинщики быдлоруские…, но стадо поголовно на их стороне… даже не зная суть конфликта…»;
«Наши местные тоже немало ведут себя, как б @ д л @. Тут в комментаторах такого же мусора, не считающегося ни с женщинами, ни с детьми и пишущих пакости похуже мат@в, как грязи. Есть среди них и особи женского пола. Так что нечего на приезжих пинять, коль сам б @ д л @»;
«Всех ДОООМОООЙ»;
«Судя по видио, с нерусскими диалога вести не льзя. Мужик разнимал всех, в итоге на него и напали».
Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*