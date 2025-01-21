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Posted 21 января, 03:16

Published 21 января, 03:16

Modified 21 января, 03:18

Updated 21 января, 03:18

Поддельные документы

Жителя Новосибирска поймали на подделке документов — у него нашли паспорта Украины

21 января 2025, 03:16
Фото: УФСБ России по Новосибирской области. Поддельные документы

В Новосибирске осудили мужчину за производство поддельных документов стран СНГ

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор Антону Аверинскому, организовавшему схему по изготовлению и обороту поддельных документов России и стран СНГ.

По данным УФСБ России по Новосибирской области, преступная деятельность Аверинского была выявлена и пресечена в ноябре 2023 года. В ходе расследования установлено, что мужчина изготавливал поддельные паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, доверенности, а также документы других стран, включая Украину и государства СНГ.

На квартире Аверинского обнаружено оборудование для производства подделок, в том числе компьютерная техника, специальные бланки, пленки с голограммами и изготовленные фигурантом поддельные печати МВД России.

Фото с обыска
Фото с обыска
Фото с обыска
Фото с обыска
Фото с обыска
Фото с обыска
Фото с обыска
Фото с обыска
Фото с обыска. Фото: УФСБ России по Новосибирской области

Заказы на поддельные документы Аверинский получал через Интернет. Готовые документы он пересылал заказчикам в разные регионы России с использованием почтовой связи. Помимо этого, следствие установило, что мужчина незаконно собирал и распространял персональные данные граждан.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статьям «Подделка документов» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Суд признал Аверинского виновным по всем вменяемым статьям, но, учитывая его сотрудничество со следствием и раскаяние, назначил условное наказание — 1 год и 8 месяцев.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Документы#Уголовное дело#Паспорт#УФСБ#Подделка
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