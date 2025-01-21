Жителя Новосибирска поймали на подделке документов — у него нашли паспорта Украины

По данным УФСБ России по Новосибирской области, преступная деятельность Аверинского была выявлена и пресечена в ноябре 2023 года. В ходе расследования установлено, что мужчина изготавливал поддельные паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, доверенности, а также документы других стран, включая Украину и государства СНГ.