Жителя Новосибирска поймали на подделке документов — у него нашли паспорта Украины

Posted 21 января, 03:16
Published 21 января, 03:16
Modified 21 января, 03:18
Updated 21 января, 03:18
По данным УФСБ России по Новосибирской области, преступная деятельность Аверинского была выявлена и пресечена в ноябре 2023 года. В ходе расследования установлено, что мужчина изготавливал поддельные паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, доверенности, а также документы других стран, включая Украину и государства СНГ.
На квартире Аверинского обнаружено оборудование для производства подделок, в том числе компьютерная техника, специальные бланки, пленки с голограммами и изготовленные фигурантом поддельные печати МВД России.
Заказы на поддельные документы Аверинский получал через Интернет. Готовые документы он пересылал заказчикам в разные регионы России с использованием почтовой связи. Помимо этого, следствие установило, что мужчина незаконно собирал и распространял персональные данные граждан.
Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статьям «Подделка документов» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Суд признал Аверинского виновным по всем вменяемым статьям, но, учитывая его сотрудничество со следствием и раскаяние, назначил условное наказание — 1 год и 8 месяцев.