Авария с фурами парализовала выезд из Новосибирска в сторону Колывани

Posted 22 января, 06:16
Published 22 января, 06:16
Modified 22 января, 06:19
Updated 22 января, 06:19
Три грузовика притерлись друг к другу на улице Большая в Ленинском районе Новосибирска. В результате ДТП оказались полностью заблокированы три полосы дороги по направлению к Колыванскому кольцу. В сторону выезда из города образовалась многокилометровая пробка. Затор начинается от улицы Станционной и заканчивается в районе кольцевой развязки. Поток автомобилей не движется, очевидцы рассказывают, что уже второй час просто стоят на месте.
Ситуация усугубляется тем, что на протяжении затора образовалось еще несколько более мелких ДТП. При этом у водителей нет альтернативного пути, чтобы покинуть пробку и попасть на колыванскую трассу в объезд.
Учитывая, что сегодня к вечеру ожидается резкое понижение температуры после обильного мокрого снега с дождем, на городские дороги автомобилистам лучше вообще не выезжать. Движение по двум федеральным трассам уже ограничено из-за плохих погодных условий.