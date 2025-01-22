Авария с фурами парализовала выезд из Новосибирска в сторону Колывани

Три грузовика притерлись друг к другу на улице Большая в Ленинском районе Новосибирска. В результате ДТП оказались полностью заблокированы три полосы дороги по направлению к Колыванскому кольцу. В сторону выезда из города образовалась многокилометровая пробка. Затор начинается от улицы Станционной и заканчивается в районе кольцевой развязки. Поток автомобилей не движется, очевидцы рассказывают, что уже второй час просто стоят на месте.