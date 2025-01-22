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Posted 22 января, 01:42

Published 22 января, 01:42

Modified 22 января, 01:44

Updated 22 января, 01:44

Мужчины подрались

Бастрыкин проверит пьяный дебош мигрантов в новосибирской пивнушке

22 января 2025, 01:42
Фото: 1MI. Мужчины подрались
В Новосибирске проверят пьяную драку мигрантов в одном из магазинов, о чем сообщили в СКР.

Инцидент случился на днях в одном из пивных магазинов. Там толпа иностранцев устроила драку с гражданами России. Конфликт был массовым. Резонанс дошел до СМИ.

Тогда председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин решил разобраться в пьяном дебоше. Ведомство уже организовало проверку. Все результаты представят главе центрального аппарата.

Ранее Бастрыкин заступился за жителя Новосибирска, которому мигранты сломали челюсть. Данный конфликт случился в конце прошлого года. В одном из кафе новосибирец сделал замечание иностранцам за шум в общественном месте. Это мигранты не оценили и напали.

В новосибирской пивнушке передрались мигранты
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мигранты#Драка#Конфликт#СК#Александр Бастрыкин
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