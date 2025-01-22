Бастрыкин проверит пьяный дебош мигрантов в новосибирской пивнушке

Ранее Бастрыкин заступился за жителя Новосибирска, которому мигранты сломали челюсть. Данный конфликт случился в конце прошлого года. В одном из кафе новосибирец сделал замечание иностранцам за шум в общественном месте. Это мигранты не оценили и напали.