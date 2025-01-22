Бастрыкин проверит пьяный дебош мигрантов в новосибирской пивнушке

Posted 22 января, 01:42
Published 22 января, 01:42
Modified 22 января, 01:44
Updated 22 января, 01:44
Инцидент случился на днях в одном из пивных магазинов. Там толпа иностранцев устроила драку с гражданами России. Конфликт был массовым. Резонанс дошел до СМИ.
Тогда председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин решил разобраться в пьяном дебоше. Ведомство уже организовало проверку. Все результаты представят главе центрального аппарата.
Ранее Бастрыкин заступился за жителя Новосибирска, которому мигранты сломали челюсть. Данный конфликт случился в конце прошлого года. В одном из кафе новосибирец сделал замечание иностранцам за шум в общественном месте. Это мигранты не оценили и напали.