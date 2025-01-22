Ефимов: На новом участке Арбатско-Покровской линии метро применят два щита

Posted 22 января, 14:09
Published 22 января, 14:09
Modified 22 января, 14:11
Updated 22 января, 14:11
По его словам, будут построены два однопутных тоннеля длиной около 1,7 километра — от монтажной камеры за тупиками станции «Щелковская» на Уральской улице до «Гольянова» на Уссурийской улице. Об этом пишет stroi.mos.ru.
Для проведения работ задействованы комплексы «Анастасия» и «Лия». Первый использовался ранее на возведении Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской линий, а также на проектах Большого кольца. «Лия» также работала на БКЛ и других линиях московской подземки.
После окончания тоннелепроходческих работ планируется засыпать монтажную камеру и облагородить местность: здесь будет создана новая озелененная аллея для отдыха жителей.
Василий Десятков, глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, отметил, что проект улучшит транспортную доступность для 160 тысяч жителей Гольянова и уменьшит нагрузку на Щелковское шоссе и станцию «Щелковская» на 25%.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении работ в вестибюлях станций «Каширская» и «Физтех».