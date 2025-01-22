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Posted 22 января, 14:09

Published 22 января, 14:09

Modified 22 января, 14:11

Updated 22 января, 14:11

Ефимов: На новом участке Арбатско-Покровской линии метро применят два щита

Ефимов: На новом участке Арбатско-Покровской линии метро применят два щита

22 января 2025, 14:09
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В Москве задействуют два тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК) для проходки тоннелей между станциями «Щелковская» и «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, будут построены два однопутных тоннеля длиной около 1,7 километра — от монтажной камеры за тупиками станции «Щелковская» на Уральской улице до «Гольянова» на Уссурийской улице. Об этом пишет stroi.mos.ru.

Для проведения работ задействованы комплексы «Анастасия» и «Лия». Первый использовался ранее на возведении Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской линий, а также на проектах Большого кольца. «Лия» также работала на БКЛ и других линиях московской подземки.

После окончания тоннелепроходческих работ планируется засыпать монтажную камеру и облагородить местность: здесь будет создана новая озелененная аллея для отдыха жителей.

Василий Десятков, глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, отметил, что проект улучшит транспортную доступность для 160 тысяч жителей Гольянова и уменьшит нагрузку на Щелковское шоссе и станцию «Щелковская» на 25%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении работ в вестибюлях станций «Каширская» и «Физтех».

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