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Posted 22 января, 12:02

Published 22 января, 12:02

Modified 22 января, 12:04

Updated 22 января, 12:04

Мошенники требуют код из смс

Фейковые учителя обманывают жителей Новосибирской области

22 января 2025, 12:02
Фото: 1MI. Мошенники требуют код из смс
Сотрудники МВД предупредили сибиряков о том, как легко можно потерять данные от Госуслуг, сообщив неизвестным код из СМС.

Мошенники начали звонить сибирякам под видом школьных учителей с просьбой сообщить коды из СМС, якобы для обновления электронного дневника. На самом деле, с помощью этих кодов злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам на «Госуслугах».

Поверить мошенникам очень легко, так как они применяют новые способы шифровки, используют дипфейки, подмену номеров и реальные данные школьных учителей.

В свою очередь представители образовательной платформы «Сферум» отметили, что для обновления системы не требуется никакой код подтверждения — электронный дневник обновляется автоматически. Программа может присылать только системные уведомления.

Ранее новосибирцев предупредили об опасных рассылках в Telegram.

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