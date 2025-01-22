Фейковые учителя обманывают жителей Новосибирской области

Posted 22 января, 12:02
Published 22 января, 12:02
Modified 22 января, 12:04
Updated 22 января, 12:04
Мошенники начали звонить сибирякам под видом школьных учителей с просьбой сообщить коды из СМС, якобы для обновления электронного дневника. На самом деле, с помощью этих кодов злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам на «Госуслугах».
Поверить мошенникам очень легко, так как они применяют новые способы шифровки, используют дипфейки, подмену номеров и реальные данные школьных учителей.
В свою очередь представители образовательной платформы «Сферум» отметили, что для обновления системы не требуется никакой код подтверждения — электронный дневник обновляется автоматически. Программа может присылать только системные уведомления.
Ранее новосибирцев предупредили об опасных рассылках в Telegram.