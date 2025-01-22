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Posted 22 января, 10:37

Published 22 января, 10:37

Modified 22 января, 10:39

Updated 22 января, 10:39

Сообщается о нескольких грузовиках, слетевших с дороги

Фуры сдуло в кювет с дороги под Новосибирском

22 января 2025, 10:37
Фото: аст54. Сообщается о нескольких грузовиках, слетевших с дороги
Очевидцы в соцсетях сообщают о массовой аварии на второстепенной дороге.

Очевидцы сообщают о массовой аварии с участием фур на дороге Кольцово-Плотниково. На кадрах видео, размещенного в социальных сетях, видно, что один тягач с полуприцепом лежит в кювете на боку, еще несколько автомобилей съехали с дороги. Вокруг бушует метель. В комментария люди предполагают, что автомобили из-за большой парусности попросту сдуло ветром.

Видео: аст54. Эти кадры выглядят жутковато
«Заявление и сообщений в дежурную часть Госавтоинспекции о данном ДТП не поступало. В настоящее время на место дорожно-транспортного происшествия направлен экипаж отдельного батальона Госавтоинспекции для уточнения обстоятельств произошедшего», — сообщили корреспонденту Atas.Info в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области.

Ранее было объявлено об ограничении движения по всем федеральным трассам в регионе из-за шквального ветра и мететли. Дорога, на которой предположительно произошла авария с фурами — второстепенная, но ей часто пользуются дальнобойщики, чтобы сократить путь от Новосибирска до трассы на Ленинск-Кузнецкий.

Семь человек разбились в массовом ДТП на трассе в Новосибирской области
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