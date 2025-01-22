Фуры сдуло в кювет с дороги под Новосибирском

Очевидцы сообщают о массовой аварии с участием фур на дороге Кольцово-Плотниково. На кадрах видео, размещенного в социальных сетях, видно, что один тягач с полуприцепом лежит в кювете на боку, еще несколько автомобилей съехали с дороги. Вокруг бушует метель. В комментария люди предполагают, что автомобили из-за большой парусности попросту сдуло ветром.