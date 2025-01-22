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Posted 22 января, 09:12

Published 22 января, 09:12

Modified 22 января, 09:14

Updated 22 января, 09:14

Самый модный цвет

Главный тренд года: какой цвет признан самым модным в 2025 году

22 января 2025, 09:12
Фото: 1MI. Самый модный цвет

Жителям новосибирска рассказали о самом модном цвете в 2025 году

Сюжет
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Экспертный российский стилист Ксения Кожемяк рассказала, к каким цветам стоит присмотреться модникам в наступившем году.

Ксения Кожемяк, российский стилист и блогер на авторской лекции рассказала о мировых трендах в цветах в наступившем году. Некоторые оттенки по праву можно назвать новой классикой, однако другие рекомендации могут показаться неординарными.

Институт цвета Panton провозгласил цветом года оттенок мокко мусс — теплый коричневый оттенок, стильный и элегантный. Panton предлагает добавить в гардероб одежду из натуральных тканей в шоколадных и кофейных оттенках, а в дизайн интерьера — натуральное дерево.

Однако ведущие модные дома не согласились с экспертами Института и предложили собственные, более дерзкие и яркие оттенки. Так, в новых коллекциях Balenciaga преобладает цветовая палитра так называемого цвета «грядущих сумерек» (Future Dusk). В неё входят оттенки от иссиня-сизого, серовато-синего до глубокого холодного фиолетового. Тотал-образы в сумеречных оттенках на подиуме выглядят завораживающе и не менее эффектно в жизни. Эта палитра привлекает ощущением мистицизма и загадочности.

«Future Dusk» — это богатая палитра от темно-фиолетового до ярко-синего
«Future Dusk» — это богатая палитра от темно-фиолетового до ярко-синего
«Future Dusk» — это богатая палитра от темно-фиолетового до ярко-синего. Фото: София Самарина. atas.info
Оттенок Мокко, предложенный экспертами
Оттенок Мокко, предложенный экспертами. Фото: Соцсети Pinterest

Как считает Ксения Кожемяк, интерес к таким оттенкам обоснован массовым увлечением россиян сверхъестественным, а также связан с нашими внутренними сомнениями и переживаниями о будущем:

«Future dusk — мистический цвет, он отражает некую неизвестность, таинственность будущего — уверена Ксения.

Эксперт считает, что наши предпочтения во многом формируются массовой культурой и мировыми трендами, одним из которых является интерес ко всему, что связано с необъяснимым и мистическим.

«Future Dusk» на модных показах
«Future Dusk» на модных показах
«Future Dusk» на модных показах. Фото: Соцсети Pinterest
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С чем же можно сочетать такой необычный цвет? Ксения Кожемяк назвала ещё несколько оттенков, которые будут популярны в разные сезоны 2025 года.

Необыкновенный розовый

Этот нежный оттенок значительно отличается от того яркого розового оттенка барби, который заполонил соцсети и полки магазинов в 2023 году. Transcendent pink — нежный и нейтральный, располагается по цветовой палитре ближе к бежевому или телесному, поэтому подходит к любому возрасту и полу. Как считают эксперты, этот нейтральный цвет дает ощущение стабильности и надежности, которое так важно для человека в кризисные периоды. Костюмы и платья нежного пастельного оттенка выглядят достаточно сдержанно, и будут гармонировать в любом гардеробе, освежат цвет лица и вдобавок разбавят серость будней.

Transcendent Pink на модных показах
Transcendent Pink на модных показах
Transcendent Pink на модных показах. Фото: Соцсети Pinterest

Преображающий бирюзовый

Водная палитра, в которую входят такие оттенки как бирюзовый, зеленовато-голубой, нежно-голубой, может стать особенно популярна в теплый сезон весна-лето 2025. Ксения советует обратить особое внимание на платья и сарафаны в зеленых оттенках — они могут обрести пиковую популярность этим летом. Также популярным станут принтованные ткани в водной тематике. Ранее стилисты рассказали о том, как правильно носить принты в 2025 году.

Acwatic Awe
Acwatic Awe
Acwatic Awe. Фото: Соцсети Pinterest

Закатный коралловый

Цвет энергии и хорошего самочувствия, как назвали его ведущие эксперты трендов. С коралловым цветом мы встретимся в весенне-летних коллекциях известных брендов. Как и пастельный розовый, коралловый способен придать свежести образу, а при грамотном подборе оттенка и фасона даже создать омолаживающий эффект. Стилисты советуют обратить внимание и на другие теплые, яркие и насыщенные цвета — красный и вишневый. Обувь и аксессуары в таких оттенках станут выгодным акцентом в образе.

Sunset Coral
Sunset Coral
Sunset Coral. Фото: Соцсети Pinterest

Сияющий желтый

Природный оттенок Ray Flower вдохновлен подсолнухами. Этот яркий цвет обращает наше внимание на связь с природой и проблемы экологии. Дизайнеры предлагают использовать этот неординарный оттенок даже в офисном стиле, о котором подробнее рассказали эксперты. В тренды 2025 также вошли золотые цветочные аксессуары. Попробуйте примерить яркие цвета и добавить нового в свой стиль, если привычные приглушенные оттенки уже надоели. Не бойтесь экспериментировать!

Ray Flower
Ray Flower
Ray Flower. Фото: Соцсети Pinterest

Ранее ведущие российские эксперты трендов раскрыли секреты идеального макияжа в современных техниках 2025.

Мировые тренды 2025 года: какие изменения грядут в технологиях, культуре и обществе
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