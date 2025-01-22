Главный тренд года: какой цвет признан самым модным в 2025 году

Этот нежный оттенок значительно отличается от того яркого розового оттенка барби, который заполонил соцсети и полки магазинов в 2023 году. Transcendent pink — нежный и нейтральный, располагается по цветовой палитре ближе к бежевому или телесному, поэтому подходит к любому возрасту и полу. Как считают эксперты, этот нейтральный цвет дает ощущение стабильности и надежности, которое так важно для человека в кризисные периоды. Костюмы и платья нежного пастельного оттенка выглядят достаточно сдержанно, и будут гармонировать в любом гардеробе, освежат цвет лица и вдобавок разбавят серость будней.