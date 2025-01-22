Главный тренд года: какой цвет признан самым модным в 2025 году

Posted 22 января, 09:12
Published 22 января, 09:12
Modified 22 января, 09:14
Updated 22 января, 09:14
Ксения Кожемяк, российский стилист и блогер на авторской лекции рассказала о мировых трендах в цветах в наступившем году. Некоторые оттенки по праву можно назвать новой классикой, однако другие рекомендации могут показаться неординарными.
Институт цвета Panton провозгласил цветом года оттенок мокко мусс — теплый коричневый оттенок, стильный и элегантный. Panton предлагает добавить в гардероб одежду из натуральных тканей в шоколадных и кофейных оттенках, а в дизайн интерьера — натуральное дерево.
Однако ведущие модные дома не согласились с экспертами Института и предложили собственные, более дерзкие и яркие оттенки. Так, в новых коллекциях Balenciaga преобладает цветовая палитра так называемого цвета «грядущих сумерек» (Future Dusk). В неё входят оттенки от иссиня-сизого, серовато-синего до глубокого холодного фиолетового. Тотал-образы в сумеречных оттенках на подиуме выглядят завораживающе и не менее эффектно в жизни. Эта палитра привлекает ощущением мистицизма и загадочности.
Как считает Ксения Кожемяк, интерес к таким оттенкам обоснован массовым увлечением россиян сверхъестественным, а также связан с нашими внутренними сомнениями и переживаниями о будущем:
«Future dusk — мистический цвет, он отражает некую неизвестность, таинственность будущего — уверена Ксения.
Эксперт считает, что наши предпочтения во многом формируются массовой культурой и мировыми трендами, одним из которых является интерес ко всему, что связано с необъяснимым и мистическим.
С чем же можно сочетать такой необычный цвет? Ксения Кожемяк назвала ещё несколько оттенков, которые будут популярны в разные сезоны 2025 года.
Этот нежный оттенок значительно отличается от того яркого розового оттенка барби, который заполонил соцсети и полки магазинов в 2023 году. Transcendent pink — нежный и нейтральный, располагается по цветовой палитре ближе к бежевому или телесному, поэтому подходит к любому возрасту и полу. Как считают эксперты, этот нейтральный цвет дает ощущение стабильности и надежности, которое так важно для человека в кризисные периоды. Костюмы и платья нежного пастельного оттенка выглядят достаточно сдержанно, и будут гармонировать в любом гардеробе, освежат цвет лица и вдобавок разбавят серость будней.
Водная палитра, в которую входят такие оттенки как бирюзовый, зеленовато-голубой, нежно-голубой, может стать особенно популярна в теплый сезон весна-лето 2025. Ксения советует обратить особое внимание на платья и сарафаны в зеленых оттенках — они могут обрести пиковую популярность этим летом. Также популярным станут принтованные ткани в водной тематике. Ранее стилисты рассказали о том, как правильно носить принты в 2025 году.
Цвет энергии и хорошего самочувствия, как назвали его ведущие эксперты трендов. С коралловым цветом мы встретимся в весенне-летних коллекциях известных брендов. Как и пастельный розовый, коралловый способен придать свежести образу, а при грамотном подборе оттенка и фасона даже создать омолаживающий эффект. Стилисты советуют обратить внимание и на другие теплые, яркие и насыщенные цвета — красный и вишневый. Обувь и аксессуары в таких оттенках станут выгодным акцентом в образе.
Природный оттенок Ray Flower вдохновлен подсолнухами. Этот яркий цвет обращает наше внимание на связь с природой и проблемы экологии. Дизайнеры предлагают использовать этот неординарный оттенок даже в офисном стиле, о котором подробнее рассказали эксперты. В тренды 2025 также вошли золотые цветочные аксессуары. Попробуйте примерить яркие цвета и добавить нового в свой стиль, если привычные приглушенные оттенки уже надоели. Не бойтесь экспериментировать!
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