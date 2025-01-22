Износ трамвайного парка в Новосибирске достиг критического уровня

По статистике, в 2024 году аварии с трамваями фиксировались не реже одного раза в месяц. Одним из наиболее распространенных инцидентов стал сход вагонов с рельсов. Например, за последние полгода: трамвай №8 сошел с рельсов на улице Котовского, вызвав остановку движения в одном из самых оживленных районов; трамвай №15 попал в аналогичную ситуацию на улице Троллейной, что привело к задержкам в графике работы маршрута, трамвай №14 в Заельцовском районе не только сошел с рельсов, но и развернулся поперек дороги, полностью заблокировав движение автомобилей и других видов транспорта.