Износ трамвайного парка в Новосибирске достиг критического уровня

Posted 22 января, 06:38
Published 22 января, 06:38
Modified 22 января, 07:23
Updated 22 января, 07:23
Состояние трамваев в Новосибирске вызывает серьезное беспокойство: по данным мэрии, предаставленным atas.info, износ парка составляет почти 70%. Из 168 вагонов не менее 70 требуют срочной замены или модернизации. То есть почти две трети вагонов работают на пределе своих возможностей.
«По состоянию на 01.01.2025 износ трамвайного парка города Новосибирска составил 67,3%. Замене или модернизации подлежит не менее 70 ед. трамвайных вагонов», — сообщили в горадминистрации.
Обновление осуществляется с 2017 года через модернизацию старых вагонов на базе совместного российско-белорусского предприятия «БКМ Сибирь». Однако темпы работ остаются медленными — в 2025 году планируется обновить лишь 10 вагонов.
Ситуация с трамвайным парком Новосибирска продолжает ухудшаться из-за частых аварий, неисправностей и неудовлетворительного технического состояния подвижного состава. Аварии с участием трамваев происходят регулярно, что приводит к сбоям в работе транспорта, создавая неудобства для жителей и повышая риск возникновения опасных ситуаций.
По статистике, в 2024 году аварии с трамваями фиксировались не реже одного раза в месяц. Одним из наиболее распространенных инцидентов стал сход вагонов с рельсов. Например, за последние полгода: трамвай №8 сошел с рельсов на улице Котовского, вызвав остановку движения в одном из самых оживленных районов; трамвай №15 попал в аналогичную ситуацию на улице Троллейной, что привело к задержкам в графике работы маршрута, трамвай №14 в Заельцовском районе не только сошел с рельсов, но и развернулся поперек дороги, полностью заблокировав движение автомобилей и других видов транспорта.
Кроме технических неисправностей, некоторые инциденты представляли прямую угрозу для жизни и здоровья сотрудников и пассажиров. Водитель трамвая №11 получила серьезные ожоги после удара током во время выполнения рабочих обязанностей. Пострадавшая сообщила, что нарушение мер безопасности сыграло ключевую роль в случившемся. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.
В октябре на площади Маркса произошло возгорание трамвая. Очевидцы заметили, что причиной стало замыкание в контактной сети. Горение проводов создало угрозу для пассажиров, и только благодаря оперативным действиям удалось избежать более тяжелых последствий.
Частота происшествий с трамваями указывает на системные проблемы с транспортом. Жители города регулярно жалуются на опасные поездки, перегруженные вагоны и устаревшую инфраструктуру, которая давно не соответствует современным стандартам. По словам представителей мэрии Новосибирска, сейчас рассматриваются варианты привлечения средств через федеральные программы.
«С целью реализации мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Новосибирска рассматриваются варианты привлечения финансирования из источников различных уровней, в том числе с учетом возможности участия в федеральных программах», — прокомментировали в мэрии Новосибирска.
Пока что обновление вагонов осуществляется лишь за счет замены кузовов старых вагонов. Однако очевидно, что для решения всех проблем необходимо значительно больше ресурсов и усилий. К тому, же иногда происшествия с трамваями могут привести к печальным последствиям. Например, летом 2024 года трагический инцидент в Кемерово потряс всю страну.
6 января около 7:30 утра трамвай маршрута №10 не справился с поворотом. На видеозаписях с камер наблюдения видно, как вагон на большой скорости входит в крутой поворот, у него ломаются передняя и задняя двери, в результате чего два пассажира выпадают на проезжую часть. Впоследствии трамвай врезается в другой вагон, стоявший на остановке. Очевидцы сообщают, что за несколько минут до аварии в салоне ощущался запах горелых тормозов. В результате аварии пострадали 108 человек, один из которых скончался. Среди раненых — семеро детей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Директор и мастер электротранспортной компании были задержаны. Позже мэр города Дмитрий Анисимов признал, что износ кемеровских трамваев составляет 80–90%.
До этого происшествия в Кемерове, как и в Новосибирске регулярно происходили инциденты с трамваями. Также происходил отка тормозов, трамваи скодили с рельсов, происходил обрыв контактной сети.