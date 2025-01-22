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Posted 22 января, 05:50

Published 22 января, 05:50

Modified 22 января, 05:55

Updated 22 января, 05:55

Порыв устраняют

Канализацией затопило улицу Добролюбова в Новосибирске — что известно

22 января 2025, 05:50
Фото: 1MI. Порыв устраняют

Канализационный прорыв устраняют на улице Добролюбова в Новосибирске

В Новосибирске случилась коммунальная авария: мэрия информировала, что ее уже устраняют.

Все произошло утром 22 января в Октябрьском районе. Канализационный прорыв случился на улице Добролюбова, вблизи станции метро «Речной вокзал». Как передают очевидцы, грязная вода забила ключом, а фекалии растеклись вдоль дороги.

На месте стоит стойкий неприятный запах. Жители Новосибирска опасались, что с приходом вечерних морозов, коричневая жижа замерзнет и превратится в ледовый наст.

Аварийная бригада «Горводоканала» уже выехала на место коммунального ЧП. Ведутся работы по устранению аварии. По данным 2ГИС, дорогу не перекрывали. Как прокомментировали в департаменте энергетики и ЖКХ, излив жидкости уже устранен, сейчас вывозится снег и проводится дезинфекция на участке. Горожане активно комментируют потоп в соцсетях:

«Зато коммуналку повышают»;
«Термальные источники как в Исландии»;
«С нашей канализацией неудивительно, прорывы постоянные»;
«Каток который мы заслужили»;
«Сегодня ночью будет новый ледовый говнородок»;
«Вонючий случай»;
«Надо туристический сбор поднять, так как открыта новая достопримечательность»;
«Видишь реку из говна…??? Это город НСКа…!!!».
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Видео#Новосибирск#ЧП#Коммунальная авария
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