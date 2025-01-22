Канализацией затопило улицу Добролюбова в Новосибирске — что известно

Posted 22 января, 05:50
Published 22 января, 05:50
Modified 22 января, 05:55
Updated 22 января, 05:55
Все произошло утром 22 января в Октябрьском районе. Канализационный прорыв случился на улице Добролюбова, вблизи станции метро «Речной вокзал». Как передают очевидцы, грязная вода забила ключом, а фекалии растеклись вдоль дороги.
На месте стоит стойкий неприятный запах. Жители Новосибирска опасались, что с приходом вечерних морозов, коричневая жижа замерзнет и превратится в ледовый наст.
Аварийная бригада «Горводоканала» уже выехала на место коммунального ЧП. Ведутся работы по устранению аварии. По данным 2ГИС, дорогу не перекрывали. Как прокомментировали в департаменте энергетики и ЖКХ, излив жидкости уже устранен, сейчас вывозится снег и проводится дезинфекция на участке. Горожане активно комментируют потоп в соцсетях:
«Зато коммуналку повышают»;
«Термальные источники как в Исландии»;
«С нашей канализацией неудивительно, прорывы постоянные»;
«Каток который мы заслужили»;
«Сегодня ночью будет новый ледовый говнородок»;
«Вонючий случай»;
«Надо туристический сбор поднять, так как открыта новая достопримечательность»;
«Видишь реку из говна…??? Это город НСКа…!!!».