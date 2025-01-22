Канализацией затопило улицу Добролюбова в Новосибирске — что известно

Аварийная бригада «Горводоканала» уже выехала на место коммунального ЧП. Ведутся работы по устранению аварии. По данным 2ГИС, дорогу не перекрывали. Как прокомментировали в департаменте энергетики и ЖКХ, излив жидкости уже устранен, сейчас вывозится снег и проводится дезинфекция на участке. Горожане активно комментируют потоп в соцсетях: