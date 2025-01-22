Коммерсанты нанесли урон новосибирским землям более чем на миллиард рублей

Posted 22 января, 11:35
Published 22 января, 11:35
Modified 22 января, 11:52
Updated 22 января, 11:52
В Тогучинском районе местные жители пытаются противостоять коммерсантам, которые «гоняют» свой транспорт до карьера через населенный пункт. Об этом сообщает «Прецедент».
Жители с. Лекарственное требуют запретить большегрузам компании «Карьер» передвигаться по центральной улице. Им удалось добиться формального запрета и установки ограничительных знаков, однако утверждается, что реальный проезд транспорта не контролируется.
В сентябре 2024 года местные жители перегородили дорогу большегрузам. Водители даже вызвали на помощь полицейских. Протест утих только тогда, когда людям пообещали запретить проезд для большегрузов.
Ранее ООО «Карьер» привлекалось к ответственности за то, что компания самовольно сняла плодородный слой площадью 3,8 га, который относился к землям сельхозназначения. Суд постановил добывающей компании предстоит выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей. При этом, согласно материалам дела, фирма причинила ущерб на сумму 141 671 040 рублей.
В прокуратуре сообщили, что в муниципалитете ограничили движение большегрузов по главной улице. Однако жители не удовлетворены решением властей, так как запрет касается автомобилей с нагрузкой на ось более 5 тонн, соблюдение которого не контролируется. В селе так и не появились пункты весового контроля на пути самосвалов.
Ранее в Новосибирске две компании заподозрили в причинении ущерба природе на миллиард рублей.