Коммерсанты нанесли урон новосибирским землям более чем на миллиард рублей

В прокуратуре сообщили, что в муниципалитете ограничили движение большегрузов по главной улице. Однако жители не удовлетворены решением властей, так как запрет касается автомобилей с нагрузкой на ось более 5 тонн, соблюдение которого не контролируется. В селе так и не появились пункты весового контроля на пути самосвалов.