Кому молятся студенты: история и традиции Татьяниного дня 2025

Согласно сохранившимся архивным данным, в этот день люди порой боялись без надобности выходить из дома — настолько буйные гуляния устраивала молодежь, а полиции поступали распоряжения отнестись снисходительнее и не арестовывать студентов. Те в свою очередь вовсю пользовались дарованной безнаказанностью, и нередко били окна здания редакции «Московских ведомостей», так как редактурой издания занимались профессора. Этот дебош прозвали «кошачьим концертом».