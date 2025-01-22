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Posted 22 января, 16:19

Published 22 января, 16:19

Modified 22 января, 16:21

Updated 22 января, 16:21

Студенты

Кому молятся студенты: история и традиции Татьяниного дня 2025

22 января 2025, 16:19
Фото: Изображение Midjourney. Студенты
Татьянин день, он же главный праздник студенчества, имеет глубокие исторические и религиозные корни. Помимо интересной истории появления, эта дата имеет забавные и нескучные традиции празднования.

История праздника

Святую Татьяну Римскую чтут в православии как великомученицу, которая посвятила свою жизнь служению Богу и не отреклась от веры даже под ужасными пытками и страхом смерти.

Традиционно святую почитали 25 января. В этот же день, в 1755 году, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета» по инициативе Михаила Ломоносова. Существует версия, согласно которой советник и фаворит Елизаветы Иван Шувалов предоставил указ на подпись в день именин своей матери, чтобы сделать императрице приятное.

С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студенчества, ей молятся об успехах в учёбе. А 25 января стало датой празднования Дня студенчества в России.

Церковь
Церковь. Фото: Изображение Midjourney

Как отмечают День студента

В XIX столетии Татьянин день отмечали с размахом. Студенты Московского императорского университета собирались на молебен в честь святой, слушали торжественную речь, а после отправлялись на гуляния.

Согласно сохранившимся архивным данным, в этот день люди порой боялись без надобности выходить из дома — настолько буйные гуляния устраивала молодежь, а полиции поступали распоряжения отнестись снисходительнее и не арестовывать студентов. Те в свою очередь вовсю пользовались дарованной безнаказанностью, и нередко били окна здания редакции «Московских ведомостей», так как редактурой издания занимались профессора. Этот дебош прозвали «кошачьим концертом».

Великий классик Антон Павлович Чехов писал, что в праздник в 1885 году столичные студенты «выпили всё, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что замёрзла». Антон Павлович отмечал, что в этот день пили даже строгие классные дамы.

Сейчас некоторые учебные заведения в День студента также проводят торжественные мероприятия, ректоры выступают с речью, а студенты готовят творческие концерты.

В этот день поздравляют всех студентов, желают продуктивной и интересной учебы. Также принято поздравлять обладательниц имени Татьяна.

Вечеринка
Вечеринка. Фото: Изображение Midjourney

Приметы в Татьянин день

С Татьяниным днем связано немало народных примет. Так, наши предки верили, что сильный снегопад в этот день обещает дождливое лето. Морозная погода — к хорошему урожаю. Яркое звёздное небо в ночь с 25-го на 26 января предвещало потепление.

Не менее интересные приметы существуют среди самих студентов. В этот день призывают «халяву» на экзамене, просят легкой подготовки и удачных билетов. Например, самая популярная примета гласит, что накануне экзаменов нужно помахать зачеткой с балкона, крича «Халява, приди!» Некоторые верят, что если кто-то из прохожих ответит «Уже в пути» — экзамен будет легким.

Другая примета — найти самое высокое место в округе, забраться туда и загадать желание. При этом обязательно нужно смотреть на солнце.

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Как празднуют День студента в мире

В других странах тоже есть свои даты и традиции молодежного праздника.

В Болгарии день студента отмечают 8 декабря — эта дата связана с Софийским университетом им. Климента Охридского. В этот день все вузы закрываются, а студенты собираются шумными компаниями.

В Гарвардском университете США проводится Неделя благотворительности, во время которой студенты не только весело проводят время, устраивая костюмированные шествия, конкурсы и вечеринки, но также собирают пожертвования.

Во Франции не существует определенной даты праздника, каждое учебное заведение выбирает ее самостоятельно. В учебных заведениях проводится торжественный прием, а после студенты устраивают собрания, выезжают на природу или отправляются на вечеринки.

Интересная традиция существует в Португалии. После майской сессии, в ночь все студенты устраивают шествие в форме своего учебного заведения, а в конце после церковной службе на стадионе участники сжигают ленточки.

Всемирным Днем студенчества принято считать 17 ноября. Эта дата связана с проведением Международной встречи студентов против фашизма в Лондоне в 1939 году.

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