Котенка леопардов Хлою разлучат с матерью — что станет с малышкой

Posted 22 января, 07:57
Published 22 января, 07:57
Modified 22 января, 07:59
Updated 22 января, 07:59
В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило этим летом произойдёт важное событие: котёнок дальневосточного леопарда по имени Хлоя будет переведён в отдельный вольер. Это решение принято в связи с тем, что молодая самка достигнет возраста, позволяющего ей жить самостоятельно.
Хлоя появилась на свет 25 июля 2024 года, став единственным детёнышем дальневосточного леопарда, рождённым в зоопарках России и Европы за этот год. Родителями малышки стали пара леопардов Хиллари и Давы, которые уже несколько лет проживают в Новосибирском зоопарке.
С самого рождения за Хлоей пристально наблюдали не только сотрудники зоопарка, но и любители животных со всей страны. Осенью 2024 года её впервые вывели на уличные прогулки, где посетители могли увидеть, как котёнок осваивает окружающий мир. К октябрю 2024 года Хлоя уже научилась уверенно поедать большие куски мяса, а её движения становились всё более грациозными.