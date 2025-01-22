Котенка леопардов Хлою разлучат с матерью — что станет с малышкой

С самого рождения за Хлоей пристально наблюдали не только сотрудники зоопарка, но и любители животных со всей страны. Осенью 2024 года её впервые вывели на уличные прогулки, где посетители могли увидеть, как котёнок осваивает окружающий мир. К октябрю 2024 года Хлоя уже научилась уверенно поедать большие куски мяса, а её движения становились всё более грациозными.