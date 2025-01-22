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Posted 22 января, 07:57

Published 22 января, 07:57

Modified 22 января, 07:59

Updated 22 января, 07:59

Леопард Хлоя

Котенка леопардов Хлою разлучат с матерью — что станет с малышкой

22 января 2025, 07:57
Фото: Новосибирский зоопарк им. Шило. Леопард Хлоя

В Новосибирске котенка леопардов Хлою отселят от матери

В Новосибирском зоопарке заявили о скором отселении малышки дальневосточных леопардов от родителей.

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило этим летом произойдёт важное событие: котёнок дальневосточного леопарда по имени Хлоя будет переведён в отдельный вольер. Это решение принято в связи с тем, что молодая самка достигнет возраста, позволяющего ей жить самостоятельно.

Хлоя появилась на свет 25 июля 2024 года, став единственным детёнышем дальневосточного леопарда, рождённым в зоопарках России и Европы за этот год. Родителями малышки стали пара леопардов Хиллари и Давы, которые уже несколько лет проживают в Новосибирском зоопарке.

С самого рождения за Хлоей пристально наблюдали не только сотрудники зоопарка, но и любители животных со всей страны. Осенью 2024 года её впервые вывели на уличные прогулки, где посетители могли увидеть, как котёнок осваивает окружающий мир. К октябрю 2024 года Хлоя уже научилась уверенно поедать большие куски мяса, а её движения становились всё более грациозными.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Родители#Младенец#Освобождение#Прогулки
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