Массовое ДТП произошло в Кочковском районе Новосибирской области: подробности

Posted 22 января, 11:08
Published 22 января, 11:08
Modified 22 января, 11:10
Updated 22 января, 11:10
Сегодня в 13:00 на 201 километре К-19Р «Фольксваген» столкнулся с «Фордом». Пострадали три женщины, которые в тот момент находились в салоне «Фольксвагена». Спустя менее, чем через полчаса, ГАЗ въехал в автомобиль скорой, которая прибыла на место аварии. 60-летний водитель «ГАЗа» получил травмы.
Причиной катастрофы стала снежная погода и практически нулевая видимость. Сотрудники МВД рекомендуют сибирякам воздержаться от дальних поездок в плохую погоду. В случае крайне необходимости, следует быть предельно внимательными и осторожными. Берегите себя и своих близких.
Ранее очевидцы поделились видео с места массовой аварии с участием фур на дороге Кольцово-Плотниково.