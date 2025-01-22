Массовое ДТП произошло в Кочковском районе Новосибирской области: подробности

Сегодня в 13:00 на 201 километре К-19Р «Фольксваген» столкнулся с «Фордом». Пострадали три женщины, которые в тот момент находились в салоне «Фольксвагена». Спустя менее, чем через полчаса, ГАЗ въехал в автомобиль скорой, которая прибыла на место аварии. 60-летний водитель «ГАЗа» получил травмы.