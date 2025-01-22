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Posted 22 января, 11:08

Published 22 января, 11:08

Modified 22 января, 11:10

Updated 22 января, 11:10

ДТП

Массовое ДТП произошло в Кочковском районе Новосибирской области: подробности

22 января 2025, 11:08
Фото: 1MI. ДТП
Сегодня в дневное время произошло два крупных ДТП на трассе в Кочковском районе. Сотрудники ГАИ устанавливают детали произошедшего.

Сегодня в 13:00 на 201 километре К-19Р «Фольксваген» столкнулся с «Фордом». Пострадали три женщины, которые в тот момент находились в салоне «Фольксвагена». Спустя менее, чем через полчаса, ГАЗ въехал в автомобиль скорой, которая прибыла на место аварии. 60-летний водитель «ГАЗа» получил травмы.

Причиной катастрофы стала снежная погода и практически нулевая видимость. Сотрудники МВД рекомендуют сибирякам воздержаться от дальних поездок в плохую погоду. В случае крайне необходимости, следует быть предельно внимательными и осторожными. Берегите себя и своих близких.

Ранее очевидцы поделились видео с места массовой аварии с участием фур на дороге Кольцово-Плотниково.

ДТП в Кочковском районе
ДТП в Кочковском районе
ДТП в Кочковском районе
ДТП в Кочковском районе. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по НСО
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