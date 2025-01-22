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Posted 22 января, 11:50

Published 22 января, 11:50

Modified 22 января, 11:52

Updated 22 января, 11:52

Дорогу перекрыли

На участке от Новосибирска до Ордынки продлено ограничение движения транспорта

22 января 2025, 11:50
Фото: 1MI. Дорогу перекрыли
Сибиряков предупредили о продлении сроков ограничения на движение до 20:00 22.01.2025 года.

ТУАД сообщает об ограничениях движения грузового транспорта и междугородних автобусов на участке K-17p
«Новосибирск-Кочки -Павлодар». Время закрытия движения — с 18:00 22.01.2025 до 20:00 22.01.2025 года.

Сегодня также было ограничено движение по трассам: «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», «Инская-Барышево-К19р», «104 км а/д „Р-256"-Сузун», «104 км а/д „Р-256“ — Черепаново — Маслянино». В настоящее время проезд на указанных участках разрешен.

Ранее сообщалось о массовом ДТП из-за низкой видимости в Кочковском районе Новосибирской области.

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