На участке от Новосибирска до Ордынки продлено ограничение движения транспорта

Posted 22 января, 11:50
Published 22 января, 11:50
Modified 22 января, 11:52
Updated 22 января, 11:52
ТУАД сообщает об ограничениях движения грузового транспорта и междугородних автобусов на участке K-17p
«Новосибирск-Кочки -Павлодар». Время закрытия движения — с 18:00 22.01.2025 до 20:00 22.01.2025 года.
Сегодня также было ограничено движение по трассам: «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», «Инская-Барышево-К19р», «104 км а/д „Р-256"-Сузун», «104 км а/д „Р-256“ — Черепаново — Маслянино». В настоящее время проезд на указанных участках разрешен.
Ранее сообщалось о массовом ДТП из-за низкой видимости в Кочковском районе Новосибирской области.