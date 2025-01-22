Новосибирские ученые первые в мире оживили замороженные эмбрионы

Posted 22 января, 06:45
Published 22 января, 06:45
Modified 22 января, 06:47
Updated 22 января, 06:47
Этот уникальный механизм используется многими млекопитающими для выживания в сложных условиях, позволяя эмбриону приостанавливать развитие до наступления благоприятного времени.
Эмбриональная диапауза — это природный механизм, при котором эмбрион временно останавливает своё развитие. Этот процесс характерен для многих млекопитающих и обычно происходит на ранней стадии перед имплантацией в матку. Диапауза может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, что позволяет матери и плоду адаптироваться к неблагоприятным условиям окружающей среды.
Новосибирские ученые заморозили эмбрионы именно на этой стадии. Впоследствии, разморозив их, они провели успешную имплантацию, что привело к рождению здорового потомства лабораторных мышей. Данный прорыв открывает огромные перспективы для сохранения редких и исчезающих видов животных. Благодаря новым технологиям можно создавать криобанки биоматериалов, способные сохранять эмбрионы на протяжении десятков, а возможно, и сотен лет. Это особенно важно для видов, находящихся на грани исчезновения, таких как амурский тигр, дальневосточный леопард и многие другие.
Эмбрионы хранились в криохранилище ИЦИГ СО РАН, где поддерживаются условия для надежного замораживания и хранения биоматериалов. Для работы над проектом ученые использовали инновационный программно-аппаратный комплекс CYTATION 5. С его помощью они наблюдали за развитием эмбрионов, проводили оценку их жизнеспособности и отбирали лучшие экземпляры для дальнейших исследований. На данном этапе эксперимент был проведен на мышах, но ученые уверены, что методика может быть адаптирована и для других видов животных, включая редкие и исчезающие.