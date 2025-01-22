Новосибирские ученые первые в мире оживили замороженные эмбрионы

Эмбрионы хранились в криохранилище ИЦИГ СО РАН, где поддерживаются условия для надежного замораживания и хранения биоматериалов. Для работы над проектом ученые использовали инновационный программно-аппаратный комплекс CYTATION 5. С его помощью они наблюдали за развитием эмбрионов, проводили оценку их жизнеспособности и отбирали лучшие экземпляры для дальнейших исследований. На данном этапе эксперимент был проведен на мышах, но ученые уверены, что методика может быть адаптирована и для других видов животных, включая редкие и исчезающие.