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Posted 22 января, 06:45

Published 22 января, 06:45

Modified 22 января, 06:47

Updated 22 января, 06:47

Работа ученого

Новосибирские ученые первые в мире оживили замороженные эмбрионы

22 января 2025, 06:45
Фото: 1MI. Работа ученого
Ученые Института цитологии и генетики СО РАН совершили мировую научную сенсацию: впервые в истории биологии они смогли получить потомство из эмбрионов, замороженных в состоянии диапаузы.

Этот уникальный механизм используется многими млекопитающими для выживания в сложных условиях, позволяя эмбриону приостанавливать развитие до наступления благоприятного времени.

Эмбриональная диапауза — это природный механизм, при котором эмбрион временно останавливает своё развитие. Этот процесс характерен для многих млекопитающих и обычно происходит на ранней стадии перед имплантацией в матку. Диапауза может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, что позволяет матери и плоду адаптироваться к неблагоприятным условиям окружающей среды.

Новосибирские ученые заморозили эмбрионы именно на этой стадии. Впоследствии, разморозив их, они провели успешную имплантацию, что привело к рождению здорового потомства лабораторных мышей. Данный прорыв открывает огромные перспективы для сохранения редких и исчезающих видов животных. Благодаря новым технологиям можно создавать криобанки биоматериалов, способные сохранять эмбрионы на протяжении десятков, а возможно, и сотен лет. Это особенно важно для видов, находящихся на грани исчезновения, таких как амурский тигр, дальневосточный леопард и многие другие.

Эмбрионы хранились в криохранилище ИЦИГ СО РАН, где поддерживаются условия для надежного замораживания и хранения биоматериалов. Для работы над проектом ученые использовали инновационный программно-аппаратный комплекс CYTATION 5. С его помощью они наблюдали за развитием эмбрионов, проводили оценку их жизнеспособности и отбирали лучшие экземпляры для дальнейших исследований. На данном этапе эксперимент был проведен на мышах, но ученые уверены, что методика может быть адаптирована и для других видов животных, включая редкие и исчезающие.

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