Очереди до улицы: из-за давки пассажиров начали без турникетов пропускать в метро

Отметим, что с начала 2025 года в Новосибирске запущена новая система оплаты проезда «СберТройка». Она должна была упростить процесс, но вместо этого принесла проблемы: турникеты периодически выходят из строя, пассажиры жалуются на перебои в работе терминалов, а на крупных станциях, таких как «Площадь Маркса» и «Площадь Ленина», из-за этих проблем образуются заторы.