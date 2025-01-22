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Posted 22 января, 07:31

Published 22 января, 07:31

Modified 22 января, 07:33

Updated 22 января, 07:33

Работа сотрудников метро

Очереди до улицы: из-за давки пассажиров начали без турникетов пропускать в метро

22 января 2025, 07:31
Фото: Новосибирский метрополитен. Работа сотрудников метро

В Новосибирском метро пассажиров начали пропускать без прохода через турникет

Сотрудники новосибирского метрополитена начали сами пропускать пассажиров на станции, чтобы не допустить давки.

На фоне массовых сбоев системы оплаты проезда «СберТройка» в Новосибирском метро вводят новые меры для предотвращения очередей и давки. Чтобы минимизировать неудобства, сотрудники метрополитена начали вручную пропускать пассажиров с помощью переносных терминалов.

Отметим, что с начала 2025 года в Новосибирске запущена новая система оплаты проезда «СберТройка». Она должна была упростить процесс, но вместо этого принесла проблемы: турникеты периодически выходят из строя, пассажиры жалуются на перебои в работе терминалов, а на крупных станциях, таких как «Площадь Маркса» и «Площадь Ленина», из-за этих проблем образуются заторы.

21 января на станции «Площадь Маркса» пассажиры столкнулись с настоящей транспортной катастрофой. Очереди у турникетов растянулись на десятки метров. Основной вход со стороны ТЦ «Грани» и «Версаль» стал эпицентром столпотворения, хотя другие входы оставались почти пустыми.

Массовый сбой карт «СберТройка» — что произошло
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Метро#Площадь Маркса#Очереди#Площадь Ленина#Давка#СберТройка#Турникеты
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