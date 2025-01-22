Очереди до улицы: из-за давки пассажиров начали без турникетов пропускать в метро

Posted 22 января, 07:31
Published 22 января, 07:31
Modified 22 января, 07:33
Updated 22 января, 07:33
На фоне массовых сбоев системы оплаты проезда «СберТройка» в Новосибирском метро вводят новые меры для предотвращения очередей и давки. Чтобы минимизировать неудобства, сотрудники метрополитена начали вручную пропускать пассажиров с помощью переносных терминалов.
Отметим, что с начала 2025 года в Новосибирске запущена новая система оплаты проезда «СберТройка». Она должна была упростить процесс, но вместо этого принесла проблемы: турникеты периодически выходят из строя, пассажиры жалуются на перебои в работе терминалов, а на крупных станциях, таких как «Площадь Маркса» и «Площадь Ленина», из-за этих проблем образуются заторы.
21 января на станции «Площадь Маркса» пассажиры столкнулись с настоящей транспортной катастрофой. Очереди у турникетов растянулись на десятки метров. Основной вход со стороны ТЦ «Грани» и «Версаль» стал эпицентром столпотворения, хотя другие входы оставались почти пустыми.