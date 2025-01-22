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Posted 22 января, 07:21

Published 22 января, 07:21

Modified 22 января, 07:23

Updated 22 января, 07:23

Момент аварии

Пассажирский автобус вылетел с трассы во время метели — есть ли пострадавшие

22 января 2025, 07:21
Фото: АСТ-54. Момент аварии

В Новосибирской области автобус с пассажирами вылетел с трассы во время метели

На Северном объезде в Новосибирской области произошло жесткое ДТП с пассажирским автобусом, пдробности раскрыли в ГУ МВД по региону.

Сегодня днём на Северном объезде вблизи посёлка Октябрьский, Мошковский район, произошёл инцидент с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Кемерово — Новосибирск. Инцидент произошёл около 12:30. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, что и привело к заносу транспортного средства. Автобус вылетел с дороги.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Никто из пассажиров не пострадал. Все были пересажены на попутный транспорт и продолжили свой путь в Новосибирск. Автобус эвакуирован с места происшествия. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств ДТП, включая состояние дорожного покрытия и возможные ошибки водителя.

Очевидцы отмечают, что дорога могла быть скользкой из-за погодных условий. Водителей, передвигающихся по Северному объезду, призывают быть особенно осторожными и учитывать состояние трассы в зимний период. Отметим, что 22 января из-за сильного ветра и непогоды перекрыли участки федеральных трасс. В госавтоинспекции советуют водителям не совершать сейчас длительных поездок, так как это может привести к печальным последствиям.

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