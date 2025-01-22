Пассажирский автобус вылетел с трассы во время метели — есть ли пострадавшие

Очевидцы отмечают, что дорога могла быть скользкой из-за погодных условий. Водителей, передвигающихся по Северному объезду, призывают быть особенно осторожными и учитывать состояние трассы в зимний период. Отметим, что 22 января из-за сильного ветра и непогоды перекрыли участки федеральных трасс. В госавтоинспекции советуют водителям не совершать сейчас длительных поездок, так как это может привести к печальным последствиям.