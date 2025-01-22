Пассажирский автобус вылетел с трассы во время метели — есть ли пострадавшие

Posted 22 января, 07:21
Published 22 января, 07:21
Modified 22 января, 07:23
Updated 22 января, 07:23
Сегодня днём на Северном объезде вблизи посёлка Октябрьский, Мошковский район, произошёл инцидент с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Кемерово — Новосибирск. Инцидент произошёл около 12:30. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, что и привело к заносу транспортного средства. Автобус вылетел с дороги.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Никто из пассажиров не пострадал. Все были пересажены на попутный транспорт и продолжили свой путь в Новосибирск. Автобус эвакуирован с места происшествия. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств ДТП, включая состояние дорожного покрытия и возможные ошибки водителя.
Очевидцы отмечают, что дорога могла быть скользкой из-за погодных условий. Водителей, передвигающихся по Северному объезду, призывают быть особенно осторожными и учитывать состояние трассы в зимний период. Отметим, что 22 января из-за сильного ветра и непогоды перекрыли участки федеральных трасс. В госавтоинспекции советуют водителям не совершать сейчас длительных поездок, так как это может привести к печальным последствиям.