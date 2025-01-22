Пенсии могут внепланово повысить в 2025 году — кого это затронет

Posted 22 января, 03:46
Published 22 января, 03:46
Modified 22 января, 03:48
Updated 22 января, 03:48
Депутат Валерий Тумин не исключил вероятность повышение пенсий в 2025 году. Затронет это и жителей Новосибирска. По его мнению, это может быть связано с ростом цен.
Индексация может коснуться неработающих пенсионеров — они считаются самой уязвимой категорией населения. Увеличение пенсий, возможно, составит 2-3%. Однако данное предположение пока лишь только обсуждается в Госдуме.
Что касается работающих пенсионеров, то их выплаты и без этого увеличат в 2025 году — впервые за девять лет. Эксперты оценивают уровень средней пенсии в стране до 25 тысяч рублей.