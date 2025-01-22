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Posted 22 января, 03:46

Published 22 января, 03:46

Modified 22 января, 03:48

Updated 22 января, 03:48

Пенсии могут поднять

Пенсии могут внепланово повысить в 2025 году — кого это затронет

22 января 2025, 03:46
Фото: 1MI. Пенсии могут поднять

Жителям Новосибирской области могут внепланово повысить пенсии в 2025 году

У жителей Новосибирской области может увеличиться размер пенсии в 2025 году: этот вопрос обсуждают в госдуме.

Депутат Валерий Тумин не исключил вероятность повышение пенсий в 2025 году. Затронет это и жителей Новосибирска. По его мнению, это может быть связано с ростом цен.

Индексация может коснуться неработающих пенсионеров — они считаются самой уязвимой категорией населения. Увеличение пенсий, возможно, составит 2-3%. Однако данное предположение пока лишь только обсуждается в Госдуме.

Что касается работающих пенсионеров, то их выплаты и без этого увеличат в 2025 году — впервые за девять лет. Эксперты оценивают уровень средней пенсии в стране до 25 тысяч рублей.

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