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Posted 22 января, 05:55

Published 22 января, 05:55

Modified 22 января, 05:57

Updated 22 января, 05:57

Филиалы не работают

Перед дверью злые толпы: в Новосибирской области перестали работать все филиалы МФЦ

22 января 2025, 05:55
Фото: 1MI. Филиалы не работают

В Новосибирской области перестали работать все филиалы МФЦ

В Новосибирской области не работают филиалы МФЦ, о чем сообщили представители самого центра.

22 декабря перестали работать все филиалы в МФЦ на территории региона. Многофункциональные центры не принимают посетителей. Перед дверями отделов можно увидеть толпы людей, которые крайне недовольны ситуацией.

Причиной тому стал масштабный сбой в работе сервисов, через которые осуществляется прием документов. Из-за аварии деятельность временно приостановили.

Точные сроки возобновления работы в МФЦ не уточнили. Как только сервисы починят, так об этом сразу же проинформируют население через официальные страницы центра.

Тем временем в регионе частично отключают телевидение и радио. Сигнал пропадает из-за технических работ, которые важны для профилактики передающего сигнал оборудования.

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