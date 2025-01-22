Перед дверью злые толпы: в Новосибирской области перестали работать все филиалы МФЦ

Posted 22 января, 05:55
Published 22 января, 05:55
Modified 22 января, 05:57
Updated 22 января, 05:57
22 декабря перестали работать все филиалы в МФЦ на территории региона. Многофункциональные центры не принимают посетителей. Перед дверями отделов можно увидеть толпы людей, которые крайне недовольны ситуацией.
Причиной тому стал масштабный сбой в работе сервисов, через которые осуществляется прием документов. Из-за аварии деятельность временно приостановили.
Точные сроки возобновления работы в МФЦ не уточнили. Как только сервисы починят, так об этом сразу же проинформируют население через официальные страницы центра.
Тем временем в регионе частично отключают телевидение и радио. Сигнал пропадает из-за технических работ, которые важны для профилактики передающего сигнал оборудования.