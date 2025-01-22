atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 02:24

Published 22 января, 02:24

Modified 22 января, 02:26

Updated 22 января, 02:26

Оплата будет по-новому

Плачу и плачу: в Новосибирской области новые правила оплаты за отопление

22 января 2025, 02:24
Фото: 1MI. Оплата будет по-новому

Жители Новосибирска начнут оплачивать отопление по новым правилам

Жителей Новосибирска предупредили об изменении оплаты за отопление, о чем информировала юрист.

Платить за отопление придется по-новому с 1 марта текущего года. Изменения касаются жителей многоквартирных домов. С этого времени вводится понятие «общая площадь жилого помещения».

Балконы, веранды и прочее не будут учитываться в площади, так как их отапливать не нужно, рассказала «Дом Mail» юрист Наталия Феофанова. Сведения о жилой площади возьмут из выписки ЕГРН. Оплату станут начислять, основываясь на данные из базы.

Если общедомовой счетчик тепла перестанет работать, то тариф рассчитают по среднем объему потребления за год. Тем временем регион стал антилидером по росту тарифов ЖКХ. Тут фиксируют самый высокий темп поднятия стоимости.

В Новосибирске десятки домов остались без отопления
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске отопление отключили почти в 100 домахВ Новосибирской области пенсионерка выживает в доме без отопления и водыЦентральный район Новосибирска остался без отопления
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отопление#ЖКХ#Тарифы#Плата
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика