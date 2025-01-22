Плачу и плачу: в Новосибирской области новые правила оплаты за отопление

Балконы, веранды и прочее не будут учитываться в площади, так как их отапливать не нужно, рассказала «Дом Mail» юрист Наталия Феофанова. Сведения о жилой площади возьмут из выписки ЕГРН. Оплату станут начислять, основываясь на данные из базы.