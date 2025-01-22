Плачу и плачу: в Новосибирской области новые правила оплаты за отопление

Posted 22 января, 02:24
Published 22 января, 02:24
Modified 22 января, 02:26
Updated 22 января, 02:26
Платить за отопление придется по-новому с 1 марта текущего года. Изменения касаются жителей многоквартирных домов. С этого времени вводится понятие «общая площадь жилого помещения».
Балконы, веранды и прочее не будут учитываться в площади, так как их отапливать не нужно, рассказала «Дом Mail» юрист Наталия Феофанова. Сведения о жилой площади возьмут из выписки ЕГРН. Оплату станут начислять, основываясь на данные из базы.
Если общедомовой счетчик тепла перестанет работать, то тариф рассчитают по среднем объему потребления за год. Тем временем регион стал антилидером по росту тарифов ЖКХ. Тут фиксируют самый высокий темп поднятия стоимости.