Почта России предложила клиентам онлайн-сервис по управлению пенсиями и соцвыплатами

Новый сервис отличается высокой социальной значимостью и существенно упрощает жизнь малоподвижных граждан, которых в данной категории населения довольно много. Теперь от них не требуется покидать жилье, чтобы заполнить заявку на повторную доставку пенсий и пособий на дом либо в почтовое отделение или изменить почтовое отделение, где они могут получить пенсии и пособия, на срок до трех месяцев. При этом важно понимать, что подобную смену можно произвести лишь в пределах региона проживания, а выплаты в этом случае будут предоставлены лишь в отделении.