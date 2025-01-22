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Posted 22 января, 19:10

Published 22 января, 19:10

Modified 22 января, 19:11

Updated 22 января, 19:11

Почта России предложила клиентам онлайн-сервис по управлению пенсиями и соцвыплатами

Почта России предложила клиентам онлайн-сервис по управлению пенсиями и соцвыплатами

22 января 2025, 19:10
Запущен очередной новый проект в рамках цифровизации России, который ориентирован на самую уязвимую категорию населения — пенсионеров.

Управление выплатой пенсий наличными теперь можно осуществлять в режиме онлайн. Подобная опция предложена в специальном разделе на сайте «Почты России». В режиме онлайн размещаются также данные о пенсиях и социальных выплатах. Помимо этого, можно будет узнать дату выплаты пенсии или пособия, а также установить способ их получения. Об этом сообщают «Новые известия».

Это весьма важный проект, поскольку именно пенсионеры меньше других вовлечены в процессы цифровизации. Ранее считалось, что пожилые люди не вполне освоили возможности нового цифрового мира, однако большинство современных пенсионеров давно уже пользуются электронными сервисами.

Новый сервис отличается высокой социальной значимостью и существенно упрощает жизнь малоподвижных граждан, которых в данной категории населения довольно много. Теперь от них не требуется покидать жилье, чтобы заполнить заявку на повторную доставку пенсий и пособий на дом либо в почтовое отделение или изменить почтовое отделение, где они могут получить пенсии и пособия, на срок до трех месяцев. При этом важно понимать, что подобную смену можно произвести лишь в пределах региона проживания, а выплаты в этом случае будут предоставлены лишь в отделении.

Директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев заявил, что доступ к управлению доставкой пенсий и соцвыплат составляет часть расширения цифровых сервисов компании.

Напомним, в 2023 году «Почта России» провела запуск внутренней информационной системы для мониторинга доставки пенсий и соцвыплат. Эта система в режиме онлайн фиксирует число визитов почтальона к клиенту, имя клиента и итог доставки. Если получателя не застали дома, почта назначит повторную доставку и будет контролировать ее.

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