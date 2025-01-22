Под Новосибирском вскрыли мошенничество на 2,5 млн при подготовке проекта лыжной базы

Следствие полагает, что директор подрядной организации не имела доступ для проведения работ в области геологических изысканий, но при этом заключила контракт с администрацией сельсовета Новосибирского района. Договор был подписан, чтобы разработать проектно-сметную документацию на строительство лыжной базы, которую собирались возводить в одном из поселков региона.