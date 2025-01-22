Под Новосибирском вскрыли мошенничество на 2,5 млн при подготовке проекта лыжной базы

Posted 22 января, 04:49
Published 22 января, 04:49
Modified 22 января, 04:51
Updated 22 января, 04:51
Следствие полагает, что директор подрядной организации не имела доступ для проведения работ в области геологических изысканий, но при этом заключила контракт с администрацией сельсовета Новосибирского района. Договор был подписан, чтобы разработать проектно-сметную документацию на строительство лыжной базы, которую собирались возводить в одном из поселков региона.
Чтобы контракт выглядел законным, подозреваемая могла подкупить директора другого юрлица, который имел допуск к таким работам. Он поставил печать организации на результатах геологических изысканий. Экспертиза дала добро на строительство, документы передали в администрацию. Подозреваемая получила оплату в размере 2,5 млн рублей. Однако недостоверные сведения в контракте раскрыли. Строительство по данному проекту оказалось невозможным.
Тогда директора-подрядчика обвинили в мошенничестве. Директора коммерческой фирмы обвинили в коммерческом подкупе. Возбуждено два дела. Ведется расследование. Ранее в Новосибирске арестовали учредителя ООО «Строй-Плюс».