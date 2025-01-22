Повар из Новосибирска пришел за победой в шоу «Молодые ножи»

В шоу Константина Ивлева «Молодые ножи» (16+) пришел новосибирец Иван Афанасьев. Ему 28 лет, десять из которых он отдал кулинарной индустрии. Сейчас сибиряк трудится су-шефом. В его специализации — сибирская и русская кухня.