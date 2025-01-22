Повар из Новосибирска пришел за победой в шоу «Молодые ножи»

Posted 22 января, 09:05
Published 22 января, 09:05
Modified 22 января, 09:07
Updated 22 января, 09:07
В шоу Константина Ивлева «Молодые ножи» (16+) пришел новосибирец Иван Афанасьев. Ему 28 лет, десять из которых он отдал кулинарной индустрии. Сейчас сибиряк трудится су-шефом. В его специализации — сибирская и русская кухня.
Вместе с ним в шоу будут участвовать еще пять поваров. Каждый из них профессионал своего дела, но Ивлеву нужна самая настоящая звезда «Мишлен». Соперники сразятся в кулинарном поединке.
Лучшему достанется золотой нож от шефа. Оценивать гениев готовки будет актриса и писательница Наталья Андрейченко. Недавно в этом шоу снимался новосибирец Иван Далевич.