Прикоснуться к славе: какие автографы знаменитостей можно купить в Новосибирске

Posted 22 января, 10:53
Published 22 января, 10:53
Modified 22 января, 10:55
Updated 22 января, 10:55
Дешевле всего фанатам обойдутся карточки и открытки с автографом знаменитостей. За 500 рублей можно приобрести карточки с автографами хоккеистов ХК «Сибирь» Андрея Ермакова и Никиты Шашкова. Ту же сумму просят за две старые и потертые, но крайне ценные для коллекционеров шайбы с автографами спортсменов Александра Шарова и Никиты Короткова.
Стать обладателем календаря с автографами всех игроков «Сибири», многие из которых уже покинули ХК, можно за 10 тысяч рублей. В объявлении продавец гарантирует оригинальность подписей, собранных у игроков на автограф-сессии в 2017 году. Дополнительно календарь заламинирован, а по личной просьбе продавец может предоставить фото игроков.
Фанатам футбола предлагают приобрести футбольный мяч с автографами игроков Сибири 2017 года. Авторы объявления утверждают, что лично ждали спортсменов после матча, чтобы получить такой ценный артефакт. Продавец согласен на торг, возможна доставка.
Приобрести кепку с автографом Александра Пушного с концерта 30.08.20 экс-ведущего «Галилео» предлагают за 16.666 рублей. Если цена за как утверждается, оригинальную кепку Puma, кажется завышенной, продавец не согласиться с вами: он отказывается от торга, утверждая, что это не просто кепка, а «целое воспоминание о лете и о замечательно событии». Предлагается доставка ценного товара.