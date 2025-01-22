Прикоснуться к славе: какие автографы знаменитостей можно купить в Новосибирске

Приобрести кепку с автографом Александра Пушного с концерта 30.08.20 экс-ведущего «Галилео» предлагают за 16.666 рублей. Если цена за как утверждается, оригинальную кепку Puma, кажется завышенной, продавец не согласиться с вами: он отказывается от торга, утверждая, что это не просто кепка, а «целое воспоминание о лете и о замечательно событии». Предлагается доставка ценного товара.