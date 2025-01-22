Прокуратура проверит жесткое ДТП в Кочковском районе Новосибирской области

Posted 22 января, 16:44
Published 22 января, 16:44
Modified 22 января, 16:46
Updated 22 января, 16:46
Две аварии с интервалом менее получаса произошли на участке Новосибирск — Кочки — Павлодар.
Сначала столкнулись две иномарки, трем пострадавшим потребовалась экстренная медицинская помощь. На место происшествия выехала машина скорой. После этого в прибывшую скорую въехал ГАЗ-3110. В прокуратуре подчеркнули, что авария произошла «в тяжелых погодных условиях». Из-за разбушевавшейся стихии, видимость на дороге стала критично низкой.
Сообщается, что в ДТП пострадали 7 человек. Пассажир ГАЗа был экстренно доставлен в Кочковскую районную больницу.
Инцидент проверит районная прокуратура.
Ранее на трассах в Новосибирской области ввели ограничения в связи с неблагоприятными погодными условиями.