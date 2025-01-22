Прокуратура проверит жесткое ДТП в Кочковском районе Новосибирской области

Сначала столкнулись две иномарки, трем пострадавшим потребовалась экстренная медицинская помощь. На место происшествия выехала машина скорой. После этого в прибывшую скорую въехал ГАЗ-3110. В прокуратуре подчеркнули, что авария произошла «в тяжелых погодных условиях». Из-за разбушевавшейся стихии, видимость на дороге стала критично низкой.