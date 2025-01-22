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Posted 22 января, 16:44

Published 22 января, 16:44

Modified 22 января, 16:46

Updated 22 января, 16:46

Прокуратура

Прокуратура проверит жесткое ДТП в Кочковском районе Новосибирской области

22 января 2025, 16:44
Фото: 1MI. Прокуратура
22 января на трассе в Кочковском районе произошло массовое ДТП, в котором пострадали семь человек. По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Две аварии с интервалом менее получаса произошли на участке Новосибирск — Кочки — Павлодар.

Сначала столкнулись две иномарки, трем пострадавшим потребовалась экстренная медицинская помощь. На место происшествия выехала машина скорой. После этого в прибывшую скорую въехал ГАЗ-3110. В прокуратуре подчеркнули, что авария произошла «в тяжелых погодных условиях». Из-за разбушевавшейся стихии, видимость на дороге стала критично низкой.

Сообщается, что в ДТП пострадали 7 человек. Пассажир ГАЗа был экстренно доставлен в Кочковскую районную больницу.

Инцидент проверит районная прокуратура.

Ранее на трассах в Новосибирской области ввели ограничения в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Массовое ДТП произошло в Кочковском районе Новосибирской области: подробности
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