Прокуратура взялась за недобросовестные УК — под прицелом оказался глава ГЖИ

Posted 22 января, 06:58
Published 22 января, 06:58
Modified 22 января, 07:00
Updated 22 января, 07:00
В регионе усиливаются меры по борьбе с «управляшками», в отношении которых есть множество жалоб. Как утвреждают представители прокуратуры, основное нарушение связано с подделкой протоколов, которые составляют в ходе собраний собственников многоквартирных домов (МКД). Жители Новосибирска сообщают о массовых ситуациях, при которых в подобных документах встречаются подписи почивших или давно съехавших из своей квартиры людей. Это позволяет управляющим компаниям незаконно закреплять за собой право управлять домами и устанавливать чересчур высокие тарифы на услуги ЖКХ.
В ответ на сложившуюся ситуацию разрабатывается соглашение о взаимодействии между силовыми и надзорными ведомствами, а также ГЖИ. Документ направлен на быстрое выявление и предотвращение создания поддельных протоколов. Сейчас проект находится на этапе согласования. Также глава ГЖИ Александр Полищук получил представление ведомства.
«Да, представление действительно было», — рассказали atas.info в прокуратуре.
В последующие шесть месяцев 2025 года надзорное ведомство также собирается провести масштабную проверку деятельности жилищной инспекции. Основное внимание будет уделено тому, как инспекция выполняет свои функции, когда занимается рассмотрением заявлений УК о внесении изменений в реестр лицензий.