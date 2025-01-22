Прокуратура взялась за недобросовестные УК — под прицелом оказался глава ГЖИ

В регионе усиливаются меры по борьбе с «управляшками», в отношении которых есть множество жалоб. Как утвреждают представители прокуратуры, основное нарушение связано с подделкой протоколов, которые составляют в ходе собраний собственников многоквартирных домов (МКД). Жители Новосибирска сообщают о массовых ситуациях, при которых в подобных документах встречаются подписи почивших или давно съехавших из своей квартиры людей. Это позволяет управляющим компаниям незаконно закреплять за собой право управлять домами и устанавливать чересчур высокие тарифы на услуги ЖКХ.