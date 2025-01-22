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Posted 22 января, 06:58

Published 22 января, 06:58

Modified 22 января, 07:00

Updated 22 января, 07:00

Прокурорская фуражка

Прокуратура взялась за недобросовестные УК — под прицелом оказался глава ГЖИ

22 января 2025, 06:58
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Прокурорская фуражка

В Новосибирске прокуратура внесла представление главе ГЖИ из-за действий УК

Прокуратура Новосибирской области направила представление главе новосибирской Государственной жилищной инспекции Александру Полищуку, сообщили atas.info в ведомстве.

В регионе усиливаются меры по борьбе с «управляшками», в отношении которых есть множество жалоб. Как утвреждают представители прокуратуры, основное нарушение связано с подделкой протоколов, которые составляют в ходе собраний собственников многоквартирных домов (МКД). Жители Новосибирска сообщают о массовых ситуациях, при которых в подобных документах встречаются подписи почивших или давно съехавших из своей квартиры людей. Это позволяет управляющим компаниям незаконно закреплять за собой право управлять домами и устанавливать чересчур высокие тарифы на услуги ЖКХ.

В ответ на сложившуюся ситуацию разрабатывается соглашение о взаимодействии между силовыми и надзорными ведомствами, а также ГЖИ. Документ направлен на быстрое выявление и предотвращение создания поддельных протоколов. Сейчас проект находится на этапе согласования. Также глава ГЖИ Александр Полищук получил представление ведомства.

«Да, представление действительно было», — рассказали atas.info в прокуратуре.

В последующие шесть месяцев 2025 года надзорное ведомство также собирается провести масштабную проверку деятельности жилищной инспекции. Основное внимание будет уделено тому, как инспекция выполняет свои функции, когда занимается рассмотрением заявлений УК о внесении изменений в реестр лицензий.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#ЖКХ#Прокуратура#Жилье#МВД#Управляющие компании#ГЖИ#УК
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