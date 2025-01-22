Семь человек разбились в массовом ДТП на трассе в Новосибирской области

Posted 22 января, 08:40
Published 22 января, 08:40
Modified 22 января, 08:42
Updated 22 января, 08:42
Все произошло в Кочковском районе 22 января. На трассе К-17Р разбились несколько машин. Первым врезался автомобиль Ford Transit: он столкнулся с микроавтобусом, который направлялся до Павлодара.
Спустя время водитель ГАХ-3110 столкнулся с остановившимся на месте первого ДТП автомобилем скорой помощи. Произошло это из-за плохих погодных условий и низкой видимости.
В результате аварии пострадали семь человек, среди которых шесть пассажиров автобуса и одна пассажирка отечественного автомобиля. Все они доставлены в больницу. Характер травм неизвестен. Прокуратура организовала проверку.