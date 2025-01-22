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Posted 22 января, 08:40

Published 22 января, 08:40

Modified 22 января, 08:42

Updated 22 января, 08:42

Пострадали люди

Семь человек разбились в массовом ДТП на трассе в Новосибирской области

22 января 2025, 08:40
Фото: 1MI. Пострадали люди
В Новосибирской области люди пострадали в ДТП, подробности дала прокуратура.

Все произошло в Кочковском районе 22 января. На трассе К-17Р разбились несколько машин. Первым врезался автомобиль Ford Transit: он столкнулся с микроавтобусом, который направлялся до Павлодара.

Спустя время водитель ГАХ-3110 столкнулся с остановившимся на месте первого ДТП автомобилем скорой помощи. Произошло это из-за плохих погодных условий и низкой видимости.

В результате аварии пострадали семь человек, среди которых шесть пассажиров автобуса и одна пассажирка отечественного автомобиля. Все они доставлены в больницу. Характер травм неизвестен. Прокуратура организовала проверку.

Видео: прокуратура НСО.
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