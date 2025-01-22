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Posted 22 января, 08:25

Published 22 января, 08:25

Modified 22 января, 08:27

Updated 22 января, 08:27

Шура на телеэкране

Шура сыграл лысого няня в новом скетчкоме «Демис и Марина»

22 января 2025, 08:25
Фото: ТНТ. Шура на телеэкране

Новосибирский певец Шура сыграл лысого няня в новом скетчкоме

Певец Шура снова порадовал жителей Новосибирска появлением на телеэкране, о чем сообщает телеканал ТНТ.

В новом сериале «Демис и Марина» (18+) снялся певец из Новосибирска Шура. Звезду пригласили в скетчком, чтобы тот воплотился в лысого няня. Он приглядывал за маленькой девочкой, чья мама была на приеме у психолога.

По сюжету ребенок должен был нарисовать рисунок, который бы передали психологу, чтобы та помогла решить семейную проблему. Однако рисунок создала не девочка, а Шура. Этим он запутал психолога.

Обеспокоенной матери озвучили портрет 50-летнего лысого ребенка, вместо ее дочки. В итоге проблему с засыпанием маленького чада решить так и не удалось. Тем временем две пары из Новосибирска поучаствовали в шоу «Четыре свадьбы».

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