Шура сыграл лысого няня в новом скетчкоме «Демис и Марина»

Posted 22 января, 08:25
Published 22 января, 08:25
Modified 22 января, 08:27
Updated 22 января, 08:27
В новом сериале «Демис и Марина» (18+) снялся певец из Новосибирска Шура. Звезду пригласили в скетчком, чтобы тот воплотился в лысого няня. Он приглядывал за маленькой девочкой, чья мама была на приеме у психолога.
По сюжету ребенок должен был нарисовать рисунок, который бы передали психологу, чтобы та помогла решить семейную проблему. Однако рисунок создала не девочка, а Шура. Этим он запутал психолога.
Обеспокоенной матери озвучили портрет 50-летнего лысого ребенка, вместо ее дочки. В итоге проблему с засыпанием маленького чада решить так и не удалось. Тем временем две пары из Новосибирска поучаствовали в шоу «Четыре свадьбы».