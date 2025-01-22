Стало известно, сколько потратят на матч звезд КХЛ в Новосибирске

Posted 22 января, 16:33
Published 22 января, 16:33
Modified 22 января, 16:35
Updated 22 января, 16:35
КХЛ объявила о начале поиска поставщиков для Матча звезд хоккея в Новосибирске. На комплекс мероприятий, проводимых с 1 по 9 февраля 2025 года, лига выделит порядка 36 миллионов рублей.
Помимо этого, более 130 миллионов дополнительных средств выделили на новые кресла для «Сибирь Арены». Благодаря выделенному финансированию, количество зрительских мест увеличится до 12 тысяч. На арене уже начали проводить монтажные работы.
В декабре КХЛ начала поиск волонтеров для участия в мероприятии. В задачи помощников войдут следующие пункты: курирование зрителей, содействие болельщикам в перемещении по арене, другие задачи по просьбе организаторов.
Ранее новосибирцам предложили купить автографы хоккеистов за большие суммы.