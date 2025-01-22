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Posted 22 января, 16:33

Published 22 января, 16:33

Modified 22 января, 16:35

Updated 22 января, 16:35

Хоккей

Стало известно, сколько потратят на матч звезд КХЛ в Новосибирске

22 января 2025, 16:33
Фото: 1MI. Хоккей

На Неделю звезд КХЛ в Новосибирске потратят больше 160 миллионов рублей

Матч звезд хоккея пройдет в Новосибирске с 1 по 9 февраля. В качестве подрядчиков КХЛ рассмотрит только российские компании, которые подпишут договор о неразглашении.

КХЛ объявила о начале поиска поставщиков для Матча звезд хоккея в Новосибирске. На комплекс мероприятий, проводимых с 1 по 9 февраля 2025 года, лига выделит порядка 36 миллионов рублей.

Помимо этого, более 130 миллионов дополнительных средств выделили на новые кресла для «Сибирь Арены». Благодаря выделенному финансированию, количество зрительских мест увеличится до 12 тысяч. На арене уже начали проводить монтажные работы.

В декабре КХЛ начала поиск волонтеров для участия в мероприятии. В задачи помощников войдут следующие пункты: курирование зрителей, содействие болельщикам в перемещении по арене, другие задачи по просьбе организаторов.

Ранее новосибирцам предложили купить автографы хоккеистов за большие суммы.

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