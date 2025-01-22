Стеновые панели в интерьере гостиной

Эффектная фактурная облицовка может имитировать разные материалы. Вы сможете подобрать для любого стиля подходящие ПВХ-покрытия или панели МДФ: беленый дуб будет хорошо смотреться в обстановке в духе прованс, более темный массив дерева или мрамор подойдут для классических интерьеров, а для лофта можно выбрать отделку под кирпичную кладку или бетонную стену. Рассмотрим подробнее преимущества стеновых панелей и способы оформления гостиных при помощи этого облицовочного материала.