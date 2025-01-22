Целый район в Новосибирске остался без электричества — его не было в 1000 домах

Posted 22 января, 03:46
Published 22 января, 03:46
Modified 22 января, 03:48
Updated 22 января, 03:48
Инцидент произошел под вечер 21 января. В Первомайском районе случилась авария. Из-за этого почти 1000 домов были без электричества. Всего под отключением оказались более 20 улиц.
По данным портала «Мой Новосибирск», без света сидели жители 961 дома. Однако утром 22 января электроснабжение восстановили. Аварию энергетики устранили. Сейчас в Первомайском районе перебоев со светом нет.
Тем временем жители трех районов 21 января сидели без отопления. Там нашли дефекты на теплосетях. Тепло вернули лишь к вечеру. Аналогичная ситуация была и днем ранее.