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Posted 22 января, 03:46

Published 22 января, 03:46

Modified 22 января, 03:48

Updated 22 января, 03:48

Света не было

Целый район в Новосибирске остался без электричества — его не было в 1000 домах

22 января 2025, 03:46
Фото: 1MI. Света не было

В Новосибирске без электричества остались почти 1000 домов

В Новосибирске электричество отсутствовало в тысяче домов, о чем свидетельствовали данные карты с отключениями.

Инцидент произошел под вечер 21 января. В Первомайском районе случилась авария. Из-за этого почти 1000 домов были без электричества. Всего под отключением оказались более 20 улиц.

По данным портала «Мой Новосибирск», без света сидели жители 961 дома. Однако утром 22 января электроснабжение восстановили. Аварию энергетики устранили. Сейчас в Первомайском районе перебоев со светом нет.

Тем временем жители трех районов 21 января сидели без отопления. Там нашли дефекты на теплосетях. Тепло вернули лишь к вечеру. Аналогичная ситуация была и днем ранее.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Авария#Отключение#Электричество#Свет
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