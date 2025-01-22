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Posted 22 января, 06:45

Published 22 января, 06:45

Modified 22 января, 06:47

Updated 22 января, 06:47

Обрывы проводов устраняют десятки ремонтных бригад

Ураган повредил линии электропередачи в девяти районах Новосибирской области

22 января 2025, 06:45
Фото: t.me/rosseti_novosibirsk. Обрывы проводов устраняют десятки ремонтных бригад
Плохая погода осложняет ремонтные работы на ЛЭП, сообщают энергетики

Ураганный ветер на фоне мокрого снега привел к многочисленным повреждениям линий электропередачи в регионе. По данным компании «Россети Новосибирск» обрывы проводов, разрушения изоляторов и другие поломки привели к отключениям электроэнергии в девяти района Новосибирской области. Больше всего пострадали Доволенский, Убинский и Сузунский районы, сообщили в энергокомпании.

«Работы осложнены плохой видимостью и сильным ветром, но энергетики предпринимают все возможные меры для оперативного восстановления электроснабжения жителей области», — говорится в сообщении.

Сейчас устранением последствий разгула стихии заняты десять ремонтных бригад, при необходимости их число будет увеличено. Кроме того, энергетики готовы задействовать десять резервных источников общей мощностью 2260 кВт.

Из-за непогоды ограничено автомобильное движение по всем федеральным трассам на территории Новосибирской области.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Ураган#Электричество#Непогода#Отключения
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