Ураган повредил линии электропередачи в девяти районах Новосибирской области

Ураганный ветер на фоне мокрого снега привел к многочисленным повреждениям линий электропередачи в регионе. По данным компании «Россети Новосибирск» обрывы проводов, разрушения изоляторов и другие поломки привели к отключениям электроэнергии в девяти района Новосибирской области. Больше всего пострадали Доволенский, Убинский и Сузунский районы, сообщили в энергокомпании.