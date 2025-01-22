Ураган повредил линии электропередачи в девяти районах Новосибирской области

Posted 22 января, 06:45
Published 22 января, 06:45
Modified 22 января, 06:47
Updated 22 января, 06:47
Ураганный ветер на фоне мокрого снега привел к многочисленным повреждениям линий электропередачи в регионе. По данным компании «Россети Новосибирск» обрывы проводов, разрушения изоляторов и другие поломки привели к отключениям электроэнергии в девяти района Новосибирской области. Больше всего пострадали Доволенский, Убинский и Сузунский районы, сообщили в энергокомпании.
«Работы осложнены плохой видимостью и сильным ветром, но энергетики предпринимают все возможные меры для оперативного восстановления электроснабжения жителей области», — говорится в сообщении.
Сейчас устранением последствий разгула стихии заняты десять ремонтных бригад, при необходимости их число будет увеличено. Кроме того, энергетики готовы задействовать десять резервных источников общей мощностью 2260 кВт.
Из-за непогоды ограничено автомобильное движение по всем федеральным трассам на территории Новосибирской области.