В Госдуме предложили поднять стипендии до уровня МРОТ

В настоящее время минимальная стипендия составляет менее 1000 рублей для обучающихся в среднеспециальных учебных заведениях и чуть больше 2000 рублей для студентов вузов. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил поднять выплаты обучающимся до уровня минимального размера оплаты труда, который сейчас составляет 22 тысячи 440 рублей.