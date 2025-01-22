В Госдуме предложили поднять стипендии до уровня МРОТ

Posted 22 января, 13:13
Published 22 января, 13:13
Modified 22 января, 13:17
Updated 22 января, 13:17
В настоящее время минимальная стипендия составляет менее 1000 рублей для обучающихся в среднеспециальных учебных заведениях и чуть больше 2000 рублей для студентов вузов. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил поднять выплаты обучающимся до уровня минимального размера оплаты труда, который сейчас составляет 22 тысячи 440 рублей.
Автор законопроекта утверждает, что инфляция отражается на материальном благополучии студентов, что вынуждает их искать работу в ущерб успеваемости. Увеличение социальных выплат позволит сосредоточиться на учебе. А также, по мнению инициатора законопроекта, данная мера позволит повысить уровень профессионального образования в России.
Ранее возмущенные студенты написали обращение общественнице Екатерине Мизулиной.