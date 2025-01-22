В Новосибирске начали борьбу за сохранение дореволюционного винокуренного завода

Ниже, по направлению к реке 1-й Ельцовке, находятся два жилых дома для работников завода. Двухэтажный полукаменный дом с резными наличниками на Ногина 10/2, где жил управляющий, уже готовят к расселению, и только охранный статус объекта культурного наследия поможет его сохранить. Недалеко, на Ногина 10/3, расположен еще один заводской жилой двухэтажный полукаменный дом с цокольным этажом с отдельным входом. Сейчас известен в народе как «дом с железными подъездами», но при необходимости подъезды можно демонтировать и привести дом в исходный вид.