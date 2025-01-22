В Новосибирске начали борьбу за сохранение дореволюционного винокуренного завода

Posted 22 января, 04:30
Published 22 января, 04:30
Modified 22 января, 04:32
Updated 22 января, 04:32
Краевед и публицист Наталья Липатникова направила заявки в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области на включение в реестр объектов культурного наследия комплексов зданий винокуренного завода Злоказова на улице Ногина и казенного винного склада на Большевистской.
«Считаю, что комплексы зданий необходимо включить в объекты культурного наследия по их возрасту, архитектурным особенностям и историческому вкладу, и защитить от сноса», — говорит Наталья Липатникова.
Завод Владимира Злоказова был построен в городе Ново-Николаевске на улице Нобелевской (сейчас Ногина) в 1913 году. Злоказовы — известная фамилия предпринимателей и фабрикантов, выкупившихся из крепостных и занимавшихся мануфактурным и другими производствами во многих городах России.
Винокуренный завод в Ново-Николаевске по своему назначению после запуска практически не работал, так как в 1914, когда началась война, был введен сухой закон. Там разместили госпиталь, и только после революции предприятие стало работать по первоначальному профилю и производило алкоголь вплоть до 70-х годов, когда в Левобережье был запущен большой современный завод ВИНАП.
До наших дней сокранился кирпичный производственный корпус, частично надстроенный в позднее время, с оргинальными кованными решетками на окнах. Рядом бывшая контора завода — двухэтажное полукаменное здание с цокольным этажом, уникальной резьбой наличников в стиле ар-деко и башенкой над углом.
Ниже, по направлению к реке 1-й Ельцовке, находятся два жилых дома для работников завода. Двухэтажный полукаменный дом с резными наличниками на Ногина 10/2, где жил управляющий, уже готовят к расселению, и только охранный статус объекта культурного наследия поможет его сохранить. Недалеко, на Ногина 10/3, расположен еще один заводской жилой двухэтажный полукаменный дом с цокольным этажом с отдельным входом. Сейчас известен в народе как «дом с железными подъездами», но при необходимости подъезды можно демонтировать и привести дом в исходный вид.
Комплекс зданий бывшего казённого винного склада №5, построенный в Ново-Николаевске в 1899–1902 годах, расположен по адресам Большевистская, 109к9, ул. Большевистская, 105, ул. Большевистская, 107 и соседние постройки без номеров. На заводе производилась ректификация спирта и розлив его в тару. Примечательно, что в жилом доме при казенном винном складе останавливался Великий князь Сергей Михайлович, генерал от артиллерии. После начала Первой мировой войны здание занял сводный эвакуационный госпиталь №146, во время гражданской войны — тифозный госпиталь.
Во время Великой Отечественной войны комплекс зданий был передан эвакуированному заводу из Воронежа «Красный сигналист», производившему рации для лётчиков и других родов войск — завод «Электросигнал» (в мирное время выпускал телевизор «Изумруд»), который занимает площадку и в настоящее время.
На территории, которую занимали винные склады, находится основное кирпичное производственное здание (ул. Большевистская, 109к9), в позднее время оно было достроено, но сохранило сложнейшую кирпичную пластику и оригинальные чугунные решётки, склады, мастерские. Сохранились старые фотографии казенного винного склада, что позволяет соотнести сохранившиеся здания с их историческим предназначением.
Также к комплексу относится жилой дом по Большивистской, 105 и здание по Большивистской, 107, но они довольно сильно перестроены, хотя внутри жилого дома сохранилась оригинальная напольная плитка и кованые перила. Часть зданий комплекса уже снесена в последние годы, поэтому важно остановить процесс уничтожения исторической городской застройки.
В качестве исторического обоснования может быть использована защищенная выпускная работа студентки НГУАДИ, а также документы по казенному винному складу в г. Куйбышев (Каинск), признанному объектом культурного наследия, считает Наталья Липатникова.
«Винокуренный завод и казенный винный склад — одни из немногих неплохо сохранившихся промышленных сооружений Ново-Николаевского и, в принципе, очень красивые здания, с интересной кирпичной кладкой и наличниками в стиле ар-деко. Хочется защитить именно комплекс зданий — так, по моему мнению, они имеют большую историческую ценность и стали бы в ряд объектов культурного наследия вместе с Военным городком. Теперь здания ждет экспертиза министерства культуры Российской Федерации, хочется надеяться, что она будет полной, экспертной и справедливой. Новосибирск не должен потерять ни одного дореволюционного здания. Новых — не будет», — подчеркнула Наталья Липатникова в беседе с корреспондентом Atas.Info.
По обеим заявкам получен ответ о проведении экспертизы государственной инспекции по охране объектов культурного наследия до мая 2025 года. По мнению Липатниковой, то, что заявки сразу не получили отказ, можно считать хорошим знаком.
Активисты неоднократно обращали внимание, что ситуация с сохранением исторического наследия в Новосибирске вызывает тревогу. Здания прошлой эпохи, не имеющие охранного статуса, сносят в угоду интересам застройщиков. И даже признание строений объектами культурного наследия не защищает их от разрушения из-за отсуствия должного ухода сотстороны собственников, как это требует федеральное законодательство.