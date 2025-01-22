В Новосибирске начнут демонтаж выставки снежных скульптур

Проведение выставки планировалось до 31 января, с оговоркой организаторов о том, что скульптуры могут убрать раньше, если вмешаются неблагоприятные погодные условия. Как сообщает мэрия, большинство скульптур из-за теплой погоды уже потеряли прежний привлекательный вид, а некоторые даже угрожают безопасности гостей выставки.