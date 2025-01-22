В Новосибирске начнут демонтаж выставки снежных скульптур

Posted 22 января, 14:05
Published 22 января, 14:05
Modified 22 января, 14:07
Updated 22 января, 14:07
Завтра, 23 января, в Новосибирске уберут снежные скульптуры, выставленные в рамках 25-го Сибирского конкурса-фестиваля снежной скульптуры.
Горожане любовались снежными скульптурами с 8 января. Свои работы в парке «Арена» представили не только новосибирские умельцы, но и команды скульпторов со всей России.
Проведение выставки планировалось до 31 января, с оговоркой организаторов о том, что скульптуры могут убрать раньше, если вмешаются неблагоприятные погодные условия. Как сообщает мэрия, большинство скульптур из-за теплой погоды уже потеряли прежний привлекательный вид, а некоторые даже угрожают безопасности гостей выставки.
В следующем году столица Сибири также пригласит мастеров к участию в 26-м Сибирском конкурсе-фестивале снежной скульптуры.