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Posted 22 января, 14:05

Published 22 января, 14:05

Modified 22 января, 14:07

Updated 22 января, 14:07

Центральная площадь

В Новосибирске начнут демонтаж выставки снежных скульптур

22 января 2025, 14:05
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Центральная площадь
Погодные условия не позволяют продолжать выставку, в связи с чем было принято решение демонтировать снежные произведения искусства.

Завтра, 23 января, в Новосибирске уберут снежные скульптуры, выставленные в рамках 25-го Сибирского конкурса-фестиваля снежной скульптуры.

Горожане любовались снежными скульптурами с 8 января. Свои работы в парке «Арена» представили не только новосибирские умельцы, но и команды скульпторов со всей России.

Проведение выставки планировалось до 31 января, с оговоркой организаторов о том, что скульптуры могут убрать раньше, если вмешаются неблагоприятные погодные условия. Как сообщает мэрия, большинство скульптур из-за теплой погоды уже потеряли прежний привлекательный вид, а некоторые даже угрожают безопасности гостей выставки.

В следующем году столица Сибири также пригласит мастеров к участию в 26-м Сибирском конкурсе-фестивале снежной скульптуры.

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