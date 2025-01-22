В Новосибирске осудили мошенницу, набравшей кредитов почти на 4 миллиона рублей

Posted 22 января, 10:55
Published 22 января, 10:55
Modified 22 января, 10:57
Updated 22 января, 10:57
Суд установил вину 27-летней сибирячки, которая за полгода 2024 оформила 8 кредитов на чужие счета с помощью мобильного приложения банка. Женщина придумывала разные предлоги, чтобы получить доступ к чужим смартфонам и паролям от приложения.
Таким образом фигурантка дела похитила 3,5 миллиона рублей. Суд приговорил мошенницу к лишению свободы на четыре года, однако наказание было отсрочено ввиду наличия у осужденной ребенка младше 14 лет.
Ранее новосибирцев предупредили о том, как мошенники могут получить доступ к персональным данным, паролям от Госуслуг.