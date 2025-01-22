В Новосибирске осудили мошенницу, набравшей кредитов почти на 4 миллиона рублей

Суд установил вину 27-летней сибирячки, которая за полгода 2024 оформила 8 кредитов на чужие счета с помощью мобильного приложения банка. Женщина придумывала разные предлоги, чтобы получить доступ к чужим смартфонам и паролям от приложения.