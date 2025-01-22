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Posted 22 января, 10:55

Published 22 января, 10:55

Modified 22 января, 10:57

Updated 22 января, 10:57

Женщина в суде

В Новосибирске осудили мошенницу, набравшей кредитов почти на 4 миллиона рублей

22 января 2025, 10:55
Фото: Изображение Midjourney. Женщина в суде
Купинский районный суд вынес приговор сибирячке, которая обманным путем, под выдуманными предлогами, оформила кредиты на своих знакомых. По информации прокуратуры НСО.

Суд установил вину 27-летней сибирячки, которая за полгода 2024 оформила 8 кредитов на чужие счета с помощью мобильного приложения банка. Женщина придумывала разные предлоги, чтобы получить доступ к чужим смартфонам и паролям от приложения.

Таким образом фигурантка дела похитила 3,5 миллиона рублей. Суд приговорил мошенницу к лишению свободы на четыре года, однако наказание было отсрочено ввиду наличия у осужденной ребенка младше 14 лет.

Ранее новосибирцев предупредили о том, как мошенники могут получить доступ к персональным данным, паролям от Госуслуг.

В Новосибирске искусственный интеллект начал помогать мошенникам
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